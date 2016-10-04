В учреждениях культуры региона запланировано масштабное празднование Нового года.

Более 500 разнообразных мероприятий запланированы к проведению в новогодние и рождественские праздники в учреждениях культуры региона. Узнать подробнее обо всех, а также место и график проведения можно на портале культуры Тюменской области.

В настоящее время в Тюменском театре кукол и масок, в драматическом театре уже ждут детишек для участия в новогодних приключениях у ёлки, а также на новых спектаклях: "Госпожа метелица", "Снеговик-почтовик" и мюзикле для всей семьи "Приключения Буратино". Для взрослых жителей и гостей города также программа театрально-зрелищных мероприятий весьма обширна. К примеру, в филармонии состоится концерт "Однажды в новогоднюю ночь", в рамках которого симфоническим оркестром будут исполнены саундтреки из голливудских кинофильмов.

Также уже стартовала новогодняя программа "Гирлянда Fest" от музейного комплекса им. Словцова. В рамках празднования каждый может принять участие в квестах и гуляниях, познакомиться с новым экскурсионным маршрутом по Тюмени на двухэтажном автобусе, а также своими руками сделать интересные, неповторимые подарки в специальной мастерской.

У Тобольского кремля в этом году расположилась резиденция сибирского Мороза-воеводы. В необыкновенной атмосфере приближающегося новогоднего и рождественского волшебства гости смогут не только познакомиться с национальными особенностями коренных народов Севера - путем интерактивных технологий, - но и побывать на настоящей почтовой станции прошлого, где сделают и отправят новогоднюю открытку в старинном стиле для своих родных и близких.

В Ялуторовске маленьких гостей ждут на таких мероприятиях, как "Сказки Дедушки Мороза", "Чудеса под ёлкой", "Ёлка в доме дедушки Матвея". Ребята узнают откуда пошла традиция наряжать ёлку, кто такой Дед Мороз и как у него появилась внучка Снегурочка, а также окунуться в мир сказки, подружатся с любимыми сказочными героями и поверят в новогоднее волшебство!

В библиотеках Тюмени в праздничные дни также будет проведено много интересных детских, взрослых и семейных мероприятий. Детей с нарушенным зрением приглашают на просмотр полюбившихся фильмов в тифло-кионзале и традиционные новогодние праздники.

Необходимо отметить, что в новом году все государственные учреждения культуры откроют свои двери уже 3 января и будут рады встречи с вами.

Напоминаем, что в регионе стартовал фотоконкурс "#ВашГодКультуры2016". Каждый желающий может выиграть интересные призы от учреждений культуры Тюменской области, направив фотографию с посещения любого понравившегося мероприятия в сфере культуры.