1 марта 2017 года в Тобольске начнутся съёмки полнометражного фильма и сериала «Тобол» о жизни сибирского летописца, картографа, архитектора и художника Семёна Ремезова. Сценарий уже готов. Его написал известный писатель Алексей Иванов. Режиссёром картины выступит Игорь Зайцев. Главную роль исполнит актёр Дмитрий Назаров.

«Тобол» — масштабный проект. Он включает в себя не только «полный метр» (выход на экраны в конце 2018-го — начале 2019-го) и сериал (премьера за-планирована на осень 2019 года). Есть и литературная версия. 5 декабря Алексей Иванов презентовал новый роман «Тобол многозванных». В марте следующего года выйдет документальная книга писателя «Дебри» о становлении российской государственности в Сибири в петровские времена.

Всё это — грандиозный результат одного судьбоносного случая. Три года назад продюсер Олег Урушев, приехав в Тюмень, остановился в отеле «Ремезов». Здесь в его руки попала брошюра, в которой вкратце была изложена биография энциклопедиста Ремезова. Урушев признался: хоть и прожил на севере Тюменской области 20 лет, но, к стыду своему, ничего не знал о Семёне Ульяновиче.

Тогда же ему подарили книги Ремезова с картами Сибири. Продюсер оценил величие этого человека и задумал снять о нём сериал. Сначала он заказал сценарий одному из тюменских авторов. Но из этой затеи ничего не вышло. Урушев обратился к Иванову. Тот, как выяснилось, активно интересовался личностью Ремезова. Писатель принял предложение и с азартом взялся за дело.

Проект одобрили на Первом канале. И даже согласились частично финансировать его. Кроме того, на реализацию идеи был получен грант из Федерального фонда кино. «Тобол» также поддержали Министерство культуры России и спонсоры. В общей сложности бюджет проекта составил 390 миллионов рублей. Снимать фильм будут кинокомпания «Solivs» и телекомпания «Сургутинформ-ТВ». Большая часть съёмок пройдёт в Тобольске. Павильонные работы — в Москве. В ленте появятся виды и интерьеры Санкт-Петербурга.

Первоначально на роль Семёна Ремезова претендовал Сергей Гармаш. А Дмитрию Назарову отводили роль князя Гагарина. Но Гармаш по уважительной причине отказался от съёмок. Назаров же заявил, что играть будет только Ремезова. Кинематографисты с актёром согласились, уж очень хорош оказался он в этом образе. Олег Урушев тоже доволен. Назарова, который снимался в его проекте «Вызов», продюсер считает своим талисманом.

Роль Петра Первого в картине исполнит Дмитрий Дюжев. Сейчас организаторы проекта договариваются с дирекцией Эрмитажа о том, чтобы артист мог провести ночь в спальне царя. Дюжев уверяет, что так лучше вживётся в роль.

Отрадно то, что наряду со звёздными артистами в работе будут задействованы и местные кадры. Кастинги проводились во всех театрах, в том числе любительских, в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске. Со слов Урушева, роли в киноленте получили около 30 наших актёров. Среди них Евгений Пономарёв, Кристина Тихонова, Сергей Белозерских, Дмитрий Куклев, Александр Панов, Александр Кудрин, Мария Клыгач. Уже известно, что сына Семёна Ремезова Леонтия будет играть актёр Тюменского драматического театра Александр Тихонов. Антон Бартоль из Тюменского театра кукол исполнит роль шведа Инбурга, а молодой артист театра «Ангажемент» Денис Рекало примерит на себя образ обрусевшего немца Штурбена. В одной из ролей в фильме появится даже именитый тобольский косторез Минсалим Тимергазеев.

Организаторы проекта также пригласили принять участие в съёмках актёров из Германии и Китая. Трюки в картине будет ставить известный российский и голливудский каскадёр Виктор Иванов.

В настоящее время Тобольск превратился в большую мастерскую. Три компании занимаются строительством декораций, две — производством реквизита. В Тюмени и Тобольске строятся четыре судна. Мастера делают промысловые кочи и дощаники — плоскодонные судна, которые летом могли ходить по отмелям, а зимой — под парусами по снегу.

— Воссоздаём тобольскую Венецию, — разъяснил Олег Урушев. — Раньше так и было. Суда заходили в речку Абрамку, подходили к торговой площади Тобольска и выгружались прямо там.

В городе возводятся дома Ремезова и Гагарина. В отличие от других декораций эти строения будут капитальными и, как предполагают кинематографисты, после окончания съёмок станут объектами Тобольского историко-археологического музея-заповедника.

Кстати, консультантами по фильму выступают Светлана Сидорова, генеральный директор музея-заповедника, и его сотрудник Игорь Балюнов.

— Я прекрасно понимаю, что историческая тема сложна. Она не всегда приносит доход тем, кто делает такое кино, — признаёт Олег Урушев. — Но я надеюсь, «Тобол» будет интересен зрителям.

досье «ТИ»

Олег Урушев родился в Перми. Получил филологическое образование. Много лет работал в Югре. Основал телекомпанию «Сургутинформ-ТВ». Был генеральным директором окружной телерадиокомпании «Югра». Сейчас живёт в Москве. Член Союза кинематографистов России, лауреат премий «ТЭФИ», «Медиаменеджер России», «10 мегазвезд медиаиндустрии». Продюсировал сериалы и фильмы «FM и ребята», «Форс-мажор», «Вызов», «Франц + Полина», «2-АССА-2», «Русичи», «Агитбригада «Бей врага!» и другие.