Ребята, которым оказана помощь в рамках проекта «Ключ к жизни», в преддверии Нового года получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Тюменский проект «Ключ к жизни» в уходящем году отметил пятилетие. Он направлен на помощь юным жителям региона, нуждающимся в высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи, которая недоступна в России. В 2016-м получили поддержку 119 ребят. В эти предпраздничные дни организаторы проекта решили поздравить их с Новым годом подарками от Деда Мороза и Снегурочки.

Некоторые из подопечных проекта продолжают проходить лечение и в эти дни. Они встретят праздники в лучших медицинских учреждениях, где борются с тяжелыми болезнями. Мальчик Алеша встретит Новый Год в Индии, Коля из Заводоуковска — в Сербии, а еще один юный сибиряк Дима — в Израиле.

Как нам сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, всего за пять с половиной лет в рамках проекта оказана помощь 735 юным жителям региона. За это время с участием неравнодушных людей удалось собрать для лечения детей 123 миллиона рублей.

Стать участником проекта и помочь детям можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования.