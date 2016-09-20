На очередной специализированной сельскохозяйственной ярмарке, прошедшей в Тюмени, тюменские аграрии реализовали продукцию на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Торговля велась на пяти площадках. В ярмарке приняли участие сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры. Тюменцам и гостям города был предложен широкий ассортимент мясной продукции, в том числе мясных полуфабрикатов, субпродуктов и колбасных изделий, а также яйца и рыба. Вся продукция, представленная в этот день, пользовалась повышенным спросом, благодаря чему продажи составили 77 процентов.