Во время холодов, которые периодически атакуют наш регион, тюменские пожарные расчёты отогрели на федеральных трассах 335 человек и 214 автомобилей.

В аномальные холода — при понижении температуры до -30°С и ниже, помощь водителям на трассах оказывают инспекторы ДПС и сотрудники МЧС.

В очередную «актировку» на дежурство заступили посты обогрева. Минувшей неделей на трассы круглосуточно выезжало 10 единиц пожарной техники, оснащенной необходимыми средствами для обогрева автомобилей.

Как правило, в помощи нуждаются водители автобусов и большегрузных автомобилей. Впрочем, в затруднительных ситуациях оказываются и водители легковых автомобилей. Сотрудники МЧС, у которых в пунктах обогрева оборудованы специальные пушки, отогревают замерзшие автомобили и поят водителей и их пассажиров горячим чаем. А инспекторы ДПС помогают водителям отбуксировать их замерзшие автомобили в ближайшие СТО.

Чаще всего помогать приходится водителям на участках федеральных трасс Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск. Вызвать подмогу можно по телефону 112 или 01, и даже на частоте рации дальнобойщиков пожарные имеют в наличии такую же радиостанцию.