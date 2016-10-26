— Такое ощущение, что вся Тюмень решила разом заболеть! — вздохнула уставший фельдшер городской поликлиники, едва перешагнув порог очередной квартиры…

На прошедшей неделе, по данным регионального Управления Роспотребназдора, в Тюменской области гриппом и ОРВИ заболело 22136 человек. Напомним, что на первой неделе декабря тех, кто слег с температурой и прочими неприятными симптомами, было около 21 тысячи.

Сегодня превышение порогового уровня заболеваемости регистрируется по всем возрастным категориям. Разве что по сравнению с прошлой неделей среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 19 процентов. Специалисты это связывают с морозами и разобщением школьников.

По данным эпидемиологического мониторинга, среди циркулирующих вирусов наибольший удельный вес имеет грипп А (58 процентов от положительных находок). При исследовании обнаружено 168 случаев гриппа А-Н3N2 и 5 — гриппа А-Н1N1-2009. Негриппозные респираторные вирусы выделяются в 42 процентах. Кстати, на позапрошлой неделе их отношение было противоположным: 44 процента занимал грипп и 56 процентов — прочие вирусы, которые размножаются в дыхательных путях.

В образовательных учреждениях области продолжаются ограничительные мероприятия: дети и взрослые с симптомами заболевания отправляются по домам. Ограничены массовые мероприятия в закрытых помещениях. В медицинских организациях введен масочный режим, ограничено посещение родственников в стационарах, сокращены плановые обследования.