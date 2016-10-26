Удивительная рыба-кит из снега появилась на территории храма Святителя Николая Чудотворца, что в посёлке Боровский. Всё как в сказке: на спине леса, дома, церкви… А местная ребятня катается с огромной снежной фигуры как с ледяной горки.

Как только в возведенном храме начались богослужения, зимой во дворе стала появляться снежная красота. Два года назад «выросли» фигуры из всем известной «Репки». Прошлой зимой к рождественскому вертепу поклониться Богомладенцу шли трехметровые волхвы. Нынче из огромной кучи снега было решено соорудить сказочную горку. Режет из снега… врач-хирург из больницы Водников (она настоятельно просит журналистов «лишний раз» не называть ее имя). Как говорится, дал Бог человеку талант: каждый год девушка успевает порадовать детей и взрослых из пяти-шести православных церквей в Тюмени и Тюменском районе. И почти ни одна сделанная ею фигура не повторяется!

— Одна бы я не справилась с такими монументальными композициями, — отмечает скульптор. — Мне всегда помогают сотрудники храмов. Даже если на улице минус тридцать! А если говорить о поселке Боровском, то там прекрасно делает свои снежные фигуры местный житель Сергей Обогрелов. У него своё необычное, творческое видение мира.

Прихожане храма в Боровском очень обрадовались, когда в этом году снова обнаружили во дворе снежное чудо. Дети приходят сюда со всего поселка. «Только каникулы начались — набежали школьники и начали нагло ломать скульптуру. А когда я сделал замечание, так искренне удивились! Родители им никогда не объясняли, что ломать нельзя!» — кипятился настоятель храма иерей Евгений Пуртов, который только что, перед звонком из редакции «ТИ», гонял хулиганов. — А вообще дети должны оставаться детьми: с горок кататься, штаны драть… У нас ребята из воскресной школы участвуют в акции «Сдай смартфон — подари себе каникулы!» Они мне на хранение около десяти гаджетов отдали (с согласия родителей, конечно!) Заберут, когда начнутся школьные занятия. Теперь мальчишки не сидят в интернете, а живут полноценной жизнью. Ходят друг к другу в гости, катаются на лыжах и коньках, учат колядки к празднику Рождества…»

После Нового года в церковном дворе появится рождественская елка. «Праздничные забавы у нас простые: нажарим семечек, наедимся мороженого, — рассказывает, посмеиваясь, отец Евгений. — Традиционно четыре десятка ребят побывают на праздничном утреннике, а потом с пением колядок христославы пройдут по поселку. Если пригласят, снова поздравим жителей Боровского с Рождеством Христовым со сцены местного дома культуры».