Пятнадцать ветеранов, проживающих в областном центре, в уходящем году встречали гостей —студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Волонтеры делали уборку в квартирах больных и одиноких бабушек и дедушек. Девушки и юноши приходили к пожилым людям «во всеоружии»: с ведрами, тряпками, моющими средствами (которые у них появились благодаря депутатам Тюменской городской Думы Андрею Брехунцову и Алексею Рагозину). Чистили ковры, мыли пол, окна... Пожилые люди, в свою очередь, делились с молодежью жизненным опытом, рассказывали о Великой Отечественной войне, о работе в тылу, о советском времени.

Организаторы проекта «Социальный десант» убедились, что такое общение интересно и полезно как для молодежи, так и для представителей старшего поколения. Как нам рассказал Тимур Нигматуллин, председатель регионального общественного движения молодых инвалидов «Вдохновение» и один из организаторов «Социального десанта», уже собраны заявки от ветеранов, которые хотели бы встретить студентов в новом году.

Накануне праздников состоялась встреча всех, кто принимал участие в реализации социального проекта. Пришли пятнадцать волонтеров-активистов и ветераны, которые помогали организовать встречи студентов с людьми, нуждающимися в помощи. Конечно же, были организаторы и спонсоры. Участники поздравили друг друга и обменялись благодарностями и новогодними подарками. Все выразили надежду на то, что дружба будет только крепнуть.