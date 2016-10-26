Три тюменских проекта стали победителями всероссийского конкурса «СоДействие».

Церемония награждения cостоялась в Москве в рамках VI Всероссийского социального форума «Социальная политика в России 2030: стратегии социального партнерства», на котором активно обсуждали вопросы демографической, семейной и молодежной политики, говорили о доступе некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере.

В номинации всероссийского конкурса «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию молодежи» победил культурно-просветительский арт-проект «Летопись Сибири в культуре и архитектуре города Тюмени», представленный Фондом развития «Содружество». В номинации «Социальная поддержка и защита граждан» победили два проекта: «Жизнь с чистого листа» ТОО «Феникс» и «Тюменский социальный продовольственный фонд» АНО «Живой город».

— Наше посильное участие в разработке и реализации конкретных социальных проектов дает возможность каждому не только раскрыть свой потенциал, но и внести посильный вклад в общее государственное дело, — заявила заместитель председателя комиссии по культуре и искусству Общественной палаты Тюменской области, президент Фонда развития «Содружество» Елена Сулейманова. — Это даёт нам уверенность в завтрашнем дне, создает позитивное настроение, позволяет улучшить чью-то конкретную жизнь, учит отстаивать гражданскую позицию, формирует юридически обоснованное мышление, способствует развитию творческого потенциала и наращиванию человеческого капитала.