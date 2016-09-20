25 декабря исполнилось 104 года со дня рождения знаменитого нефтяника, начальника легендарного Главтюменнефтегаза Виктора Муравленко. Традиционно, с 1998 года, накануне этой даты в столице региона вручают областную премию, носящую его имя.

Звание лауреата областной премии имени В.И. Муравленко было учреждено одноименным общественным фондом для поощрения талантливых работников и коллективов Тюменской области. Премия присуждается за внедрение высоких технологий в нефтяной, строительной, сельскохозяйственной отраслях, а также за достижения в области науки, техники, культуры, журналистики и спорта. С 1998 года лауреатами этой областной премии становились нефтяники и строители, аграрии, экологи, врачи, представители органов исполнительной власти, журналисты, писатели, музыканты, спортсмены.

В этом году торжественная церемония награждения проходила в ДК «Нефтяник». На неё были приглашены ветераны нефтяного комплекса, официальные гости и победители различных состязаний. Помимо присуждения звания лауреатов областной премии имени В.И. Муравленко на церемонии прозвучали имена победителей смотра-конкурса студенческих научных разработок Тюменского индустриального университета, посвященного памяти профессора В.И. Муравленко. В свое время Виктор Иванович приложил немало усилий для создания Тюменского индустриального института: как никто другой он понимал важность подготовки местных кадров нефтяников.

Также на сцене «Нефтяника» прошло вручение дипломов победителям первенства Тюменской области по классическим шахматам, посвященного памяти Муравленко: заслуженный нефтяник свободное от работы время частенько коротал за шахматной доской.

В этом году лауреатами областной премии имени В.И. Муравленко стали 59 человек в 10 номинациях. Каждый лауреат областной премии получает диплом, нагрудный знак и денежную премию.

Первый заместитель Тюменской областной Думы, секретарь Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, вручая дипломы лауреатам, поздравил всех собравшихся от имени депутатского корпуса и заявил:

— Считаю справедливым, что премию имени Муравленко сегодня вручают не только тем, кто трудится в нефтегазовом комплексе, но и представителям других профессий. Ведь каждый из вас на своем месте вносит свой вклад в развитие нашего региона. Все вместе мы делаем одно важное дело — работаем на его будущее.

Руководитель общественного фонда им. В.И. Муравленко Сергей Великопольский, поднявшийся на сцену для вручения дипломов победителям смотра-конкурса студенческих научных разработок Тюменского индустриального университета, рассказал: поначалу студенческие проекты рассматривались всего по трем номинациям — технической, гуманитарной и естественно-научной. А сегодня в смотре более 15 номинаций.

— Благодаря работе нашего фонда, — заявил он, — у студентов есть возможность прикоснуться к истории, исследовать наш регион. А фонд, в свою очередь, обеспечивает связь поколений, сохраняет трудовое наследие первопроходцев Тюменского нефтегазового комплекса.

…После вручения премий и дипломов победителей смотра-конкурса и первенства по шахматам гостей ждал праздничный концерт.