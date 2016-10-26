В России стартовал творческий конкурс для воспитателей детских садов и студентов, обучающихся по специальностям, востребованным в дошкольном образовании. Профессиональные состязания объявил «Рыбаков Фонд» – «Институт ускорения экономического развития».

Координатор проекта в Уральском федеральном округе – Благотворительный фонд развития Тюмени. Как отметила его исполнительный директор Вера Барова, грантовый конкурс поднимает совершенно новую тему – поддержку педагогов дошкольного образования, которые стремятся работать с малышами так, чтобы уже в раннем возрасте сориентировать их на развитие, постановку и достижение целей. Страна станет экономически благополучной, по мнению авторов проекта, если будет уделяться больше внимания образованию в детских садах.

– Конкурс, названный в честь Льва Семеновича Выготского, воскресил имя великого гуманиста, психолога, незаслуженно забытого в России, – рассказала Олеся Дрень, доцент кафедры дошкольного и начального образования Тюменского областного государственного института развития регионального образования. – Именно его идеи развития ребенка сегодня востребованы во всем мире. Выготский утверждал, что одна из основных задач современной педагогики и психологии – формирование нового образа педагога, концентрирующего внимание на личности ребенка, на его индивидуальности и неповторимости. Современный мир требует принимать ответственные решения, и ответственность становится исключительно персонализированной. Предпосылки этих способностей закладываются в дошкольном возрасте и возникают благодаря взаимодействию со зрелой личностью педагога.

– У тюменских педагогов дошкольного образования есть большие креативные ресурсы, – отметила директор детского сада №133 Светлана Хабарова. – Они способны разработать и внедрить новые образовательные методики с позиций культурно-исторической теории Выготского и требований современности. Воспитателям есть что представить на всероссийском конкурсе. Состязания проходят заочно, в сети интернет. И в этом свои плюсы, ведь некоторые уже немолодые профессионалы стесняются выходить на сцену с презентациями.

Подробная информация на сайте. Консультации можно получить по телефону (3452) 63-30-86. Заявки участников принимаются до 14 февраля. Победители станут известны к концу апреля.