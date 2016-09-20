С 2014 года в ООО «РН-Уватнефтегаз», крупнейшем нефтедобывающем предприятии юга Тюменской области, определяются лучшие сотрудники по итогам кварталов.

Войти в число победителей этого внутреннего конкурса сложно и почетно, однако герою нашего материала — заместителю начальника управления технологий и инжиниринга бурения Дмитрию Кустареву — удалось сделать это дважды.

Дмитрий Александрович был признан «Лучшим сотрудником» предприятия по итогам III квартала 2014 года за активное участие в становлении технологии мультигидроразрыва пласта (МГРП) на Уватском проекте и внедрение инициатив в области цементирования скважин. И вот спустя ровно два года — очередное признание заслуг молодого инженера. На этот раз сразу за серию успешных проектов. В частности, за реализацию одной из наиболее сложных инициатив по внедрению автоматизированного бурового ключа на установке Т-504, благодаря чему затраты предприятия на бурение будут сокращены на десятки миллионов рублей.

Основу своим сегодняшним достижениям Дмитрий Кустарев заложил еще в вузе, с отличием окончив Архангельский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Свою карьеру в нефтяной отрасли он начал в 2009 году с подачи документов на участие в Программе ускоренной подготовки специалистов ПАО «НК «Роснефть» по дисциплине «Бурение». Программа дает право своим выпускникам заниматься супервайзингом и инжинирингом в бурении на всех предприятиях компании.

«Участие в программе позволило мне на высоком профессиональном уровне изучить все процессы бурения скважин. Это интересная, постоянно развивающаяся и технологичная отрасль нефтяной промышленности. И, что не менее важно, всегда востребованная, ведь без строительства новых скважин о наращивании добычи нефти не может быть речи, — подчеркнул Дмитрий Кустарев. — За три года я получил не только большой объём теоретических знаний, но и опыт работы в регионах с различными геологическими условиями (Оренбург, Нягань, Самотлор), познакомился со многими интересными людьми и приобрёл среди них лучшего друга. По окончании программы нас распределили по разным локациям, так в 2012 году я попал на Уват. Начинал здесь в должности ведущего специалиста отдела инжиниринга, занимался цементированием и заканчиванием скважин, другой инженерной работой, связанной с бурением». Работы Дмитрия Кустарева не раз отмечались жюри различных научно-практических конференций компании «Роснефть», получали звания «Лучший инновационный проект» и «Лучший энергоэффективный проект».

Дмитрий Кустарев

заместитель начальника управления технологий и инжиниринга бурения ООО «РН-Уватнефтегаз»:

— Руководство предприятия всегда открыто к новым идеям и инициативам своих сотрудников, прислушивается к их точке зрения и отмечает эффективных работников. Поэтому здесь есть все условия для профессионального роста.

Сегодня помимо основной деятельности Дмитрий Александрович уже в качестве эксперта принимает участие в работе комитета по инновациям и комиссии по импортозамещению Тюменской области, проводит стажировку для студентов Тюменского индустриального университета, работает в жюри научно-технических конференций молодых специалистов компании «Роснефть», готовит статьи о технологиях и показателях бурения на Увате для отраслевых конференций и специализированных изданий.

По его мнению, поле для новых идей и разработок на Увате неисчерпаемо: сложная логистика, автономные объекты, дорогостоящие скважины. Всё это требует постоянного повышения качества и эффективности работ, внедрения новых технологий, решения нестандартных задач. И, успешно решая их за счёт новых подходов и идей, сотрудники «РН-Уватнефтегаз» ежегодно достигают тех амбициозных целей по добыче нефти, что перед ними поставлены.

«В последние годы блок бурения Уватнефтегаза является одним из лидеров на предприятии, в первую очередь благодаря нашей команде. Я работаю среди профессионалов, многие из которых стояли у истоков Уватского проекта. Несмотря на современное буровое оборудование и технологии, которые открывают широкий простор для решения сложных инженерных задач, они не были бы столь эффективны без грамотного управления с нашей стороны, — убежден Дмитрий Кустарев. — Я ценю Уватнефтегаз и Уватский проект за его технологичность и проактивные подходы к менеджменту. Руководство предприятия всегда открыто к новым идеям и инициативам своих сотрудников, прислушивается к их точке зрения и отмечает эффективных работников. Поэтому здесь есть все условия для профессионального роста».

Такая искренняя увлеченность своей профессией объясняет то, что на хобби у Дмитрия времени практически не остается: «Когда появляется возможность, встречаюсь с друзьями, с удовольствием хожу в театр (спасибо супруге, что открыла его для меня), стараюсь ездить к родителям и брату в Архангельск. Как на работе, так и в повседневной жизни я получаю удовольствие от достижения тех целей, которые перед собой ставлю. Поэтому можно сказать, что хорошо выполненная работа — моё главное хобби».