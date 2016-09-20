У жителей областного центра, похоже, в ближайшей перспективе исчезнут проблемы с теплом. В Тюмени наконец появилась единая схема теплоснабжения города на период с 2017 по 2031 год. Документ, состоящий из нескольких томов, утвердило Минэнерго.

Если до этого шли разговоры о необходимости строительства еще одной ТЭЦ, то сейчас речь идёт об оптимизации системы за счёт реконструкции и модернизации существующих сетей и источников генерации. Предусматривается перевод потребителей от ряда неэффективных котельных в зону централизованного отопления, а также создание на тюменских ТЭЦ узлов смешения. Эти узлы, как обещают энергетики, обеспечат возможность поддержания одинаковой температуры сетевой воды на всех выводах тепла.

Единой теплоснабжающей организацией на территории Тюмени определена Уральская теплосетевая компания — УТСК, дочернее предприятие компании «Фортум». Именно она будет собирать платежи с потребителей, заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями, в том числе в районах новой застройки. До сих пор этим занималось «Тепло Тюмени», которое крупно задолжало поставщику тепловой энергии.

Примерно 70% населения рассчитывается за коммунальные услуги через ТРИЦ — по единой квитанции.

Однако в связи с этим появились проблемы у управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд. Так, на последнем заседании постоянной комиссии городской Думы по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству по просьбе депутата Александра Захарова обсуждался внеплановый вопрос относительно схем оплаты коммунальных услуг. Слово предоставили руководителю тюменского филиала саморегулируемой организации «Национальный жилищный конгресс» Наталье Девицкой, которая одновременно является заместителем директора ТРИЦ. «Национальный жилищный конгресс» объединяет крупные управляющие компании и расчетно-информационные центры во многих регионах страны. В Тюмени в эту организацию входят восемь крупных УК и ТРИЦ. По словам Девицкой, за последние 10 лет в Тюмени сменилось около 10 теплоснабжающих организаций, в последний год договор заключен с «Теплом Тюмени». Именно с этой организацией удалось выстроить прозрачную схему расчетов за коммунальные ресурсы. Однако при смене теплоснабжающей организации придется заключать новый договор. В чем проблема?

— Примерно 70 процентов населения рассчитывается за коммунальные услуги через ТРИЦ — по единой квитанции. Это позволяет распределить финансовые потоки между управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями, — пояснила Наталья Девицкая. — Для этого мы заключаем трехстороннее соглашение между УК, теплоснабжающими организациями и ТРИЦ. УТСК предлагает несколько иной порядок расчетов, который, с одной стороны, полностью соответствует действующему законодательству, а с другой — может нарушить баланс интересов как потребителей, так и управляющих компаний. В чем это будет заключаться? Вот один небольшой пример. Источником финансирования всех жилищно-коммунальных услуг, как мы знаем, является население. Возьмем небольшую управляющую компанию с общим объемом начислений за месяц 52 млн рублей, из них порядка 9 млн — холодная вода, 30 млн — теплоснабжение. За месяц, следующий за расчетным, население оплатит примерно 70 процентов, то есть это где-то 36 с половиной миллиона рублей. Если полностью рассчитаться с теплоснабжающей организацией, то у управляющей компании не останется денег ни на ведение хозяйственной деятельности, ни на заработную плату, да еще она будет должна.

«Национальный жилищный конгресс» предлагает ввести тройственную схему договора, с участием ТРИЦ. Нечистые на руку управляющие компании будут лишены соблазна «прокрутить» чужие деньги за тепло и воду и пустить на свои нужды. Тем самым исчезают неприятные моменты, когда деньги от добросовестного потребителя не доходят до ресурсных компаний и последние вносят абонентов в «черные списки». Предлагаемая двойственная схема, без участия ТРИЦ, ставит в затруднительное положение добросовестные УК, лишая их возможности планомерно осуществлять хозяйственную деятельность. Работа в этом направлении ведется, заверила Девицкая, но поддержка депутатов не помешала бы. Замглавы администрации города Павел Перевалов поддержал идею трехстороннего соглашения.

— Конечно, у каждой стороны свой интерес, но мы считаем, что надо решать проблему в общих интересах. Надо обговорить процент начисленных средств, который теплоснабжающая организация будет получать не сразу, а в течение определенного времени. Потому что всегда есть сумма недоплаты даже у качественно работающих УК, — сказал он. — И с этим ничего не поделаешь, такова жизнь.

Идею о прохождении всех коммунальных платежей через ТРИЦ администрация, по словам замглавы, поддерживает.

— Есть управляющие компании, с которыми говорить просто невозможно. Это разговор лисы с колобком. Давайте не будем к ним на носок садиться, — заявил Павел Перевалов.

Но как можно заставить все УК рассчитываться через ТРИЦ? Участники разговора признали, что сделать задуманное можно только в «добровольно-принудительном порядке». Дальнейшее обсуждение было решено отложить до выяснения всех нюансов. Однако уже сейчас понятно, что позиция мэрии и депутатов несет в себе рациональное зерно и предлагаемый вариант будет на пользу нам, потребителям жилищно-коммунальных услуг. Хотя работа самого ТРИЦ тоже вызывает некоторые вопросы. Но к этой теме мы еще вернемся.