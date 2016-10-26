В Новом Уренгое уже несколько лет реализуется проект массовых зарядок.

В прежние годы он проводился только в теплое время года, а вскоре после того, как столбики термометра поднялись выше запредельных показателей прошлой недели, организаторы решили привлекать горожан к общим тренировкам и в зимнее время.

Первая зимняя массовая зарядка намечена на 8 января 2017 года. Конечно же, проводить их на свежем воздухе организаторы не решились. Массовые мероприятия будут организованы во Дворце спорта «Звездный» в холле третьего этажа. Занятия по традиции будут бесплатными. Как и прежде, руководить ими будут инструкторы различных фитнес-клубов и спортивных студий. 40-минутные тренировки будут проходить каждое воскресенье.

Организаторы проекта решили посоветоваться с горожанами об удобном времени начала мероприятий. Активное голосование идет в официальной группе администрации Нового Уренгоя в социальной сети «ВКонтакте». Пока лидируют два варианта — в 10 и 12 часов. В последние предновогодние деньки горожане наверняка определятся с точным началом зарядок, а в последний выходной новогодних каникул выйдут на первую из них.