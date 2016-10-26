В столице региона прошло чествование победителей ежегодного областного конкурса «Спортивная элита — 2016».

Лауреатами торжественной церемонии по традиции стали самые именитые спортсмены, доказавшие свой высокий уровень спортивными результатами в уходящем году. Взглянуть на них хоть одним глазком мог любой желающий. Церемония проходила в спорткомплексе «Центральный» 27 декабря, и вход в игровой зал, превратившийся в импровизированную сцену, был свободным.

Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта в 2016 году была признана бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, дзюдоистка Наталья Кузютина, а ее наставник Николай Хохлов стал лучшим из тренеров-олимпийцев. Также лауреатами в главной номинации стали биатлонисты Евгений Гараничев, Анастасия Загоруйко и Виктория Сливко, ставшие чемпионами Европы, а также победитель юниорского первенства мира по лыжным гонкам Иван Якимушкин. В когорту прославленных «элитных» тренеров попали Максим Кугаевский и Леонид Гурьев. Впрочем, для них это не первое попадание в лауреаты «Спортивной элиты».

Среди неолимпийцев лучшими спортсменами назвали гиревиков Алексея Рябкова и Светлану Колчину, скалолазов Александра Шикова и Юлию Каплину, ледолаза Радомира Прощенко. Лучшими спортсменами с ограниченными физическими возможностями стали легкоатлеты Антон Прохоров, Константин Гребенщиков и Даниил Баганов, триатлонист Александр Ялчик и рукоборец Анатолий Шушарин.