В Тазовском районе открылась новая лыжная база.

Она разместилась в селе Газ-Сале. Спорткомплекс состоит из нескольких модулей. Проект данного объекта был разработан по аналогии с лыжной базой, расположенной в районном центре. В здании есть раздевалки, душевые кабины, санузлы, инвентарная комната, методический кабинет. Длина трассы насчитывает 1000 метров. Этого вполне хватит для лыжников различной подготовки. А приборы освещения, установленные по периметру, позволят селянам вставать на лыжи не только днем, но и в темное время суток.

Как нам сообщили в администрации Тазовского района, на создание лыжной базы было потрачено порядка 16 миллионов рублей. Позаботились не только о крыше и стенах. Также было закуплено многочисленное спортивное оборудование. Сейчас база располагает 80 комплектами лыж. Также имеются санки, сноуборды и тюбинги. Воспользоваться услугами лыжной базы смогут все желающие. Как заверил заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Семянив, администрация будет и дальше содействовать жителям в стремлении заниматься спортом. В районе продолжат появляться новые спортивные объекты.