У хоккеистов ханты-мансийского клуба «Югра», выступающего в КХЛ, в уходящем году осталось много нерешенных вопросов. Но всё же на небольшой новогодний перерыв они ушли с победным настроем.

За прошедшие 45 матчей регулярного чемпионата «Югре» не удалось закрепиться в зоне плей-офф, но в оставшиеся 15 игр 2017 года это еще вполне можно успеть сделать. Ведь сейчас от 14-й строчки югорчан до спасительного 8-го места всего 12 очков. Новый тренер клуба Андрей Разин провел на своем посту всего 5 встреч, но во время перерыва он может найти новые интересные сочетания, наиграть комбинации в защите и атаке. Тем более что в двух из встреч Разину удалось победить.

Победным стал и заключительный в 2016 году поединок с новосибирской «Сибирью». Он прошел 26 декабря в Ханты-Мансийске. Счет на 19-й минуте открыл чудо-голом Евгений Артюхин. Хоккеисту гостей удался бросок с нулевого угла в ближнюю «девятку». За четыре минуты второго периода югорчане не только сравняли результат, но и вышли вперед. Сначала Александр Угольников сыграл на добивании во время розыгрыша большинства, а потом Роман Людучин поразил ворота в падении. На старте третьего периода Йонас Кемппайнен попытался возродить интригу, отправив вторую шайбу в ворота «Югры», но точный бросок хантымансийца Александра Макарова от синей линии на 55-й минуте поставил крест на его стараниях. Итог — 3:2.

В январе «Югра» проведет серию домашних матчей. 4 января на льду окружной столицы сыграет нижегородское «Торпедо», 6 января — московский «Спартак», 8 января — ХК «Сочи». В новогодние каникулы на трибунах ждут не только болельщиков Ханты-Мансийска, но и любителей спорта из Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска. Из этих городов в дни матчей будут организованы трансферы. Подробности — на официальном сайте ХК «Югра».

Юбилей и другие цифры

Хоккеисты КХЛ традиционно одними из первых российских спортсменов приступают к работе в наступившем году. Уже 7 лет из 10 своей истории в их число входят и хоккеисты «Югры». Стоит отметить, что в этом году им выпал щадящий новогодний график. Ведь последнюю встречу в уходящем году команда провела дома за 5 дней до боя курантов. И первый матч тоже состоится на домашнем льду 4 января. А значит, никаких лишних перелетов совершать не надо! Сиди дома да празднуй! Естественно, с учетом спортивного режима.

За семь сезонов хантымансийцы чаще всего новогодние каникулы проводили в гостях (4 раза). Так, 3 января 2014 года они играли в Казани с «Ак Барсом» (2:4), а 3 января нынешнего, еще не ушедшего года — в Астане с «Барысом» (2:3Б). А значит, в городах хоккеисты «Югры» были уже за сутки до стартового вбрасывания. Едва успев поздравить близких с Новым годом, приходилось вновь складывать клюшки и коньки в сумки.

Ну, а дольше всего перед Новым годом югорчане заигрывались в 2012-м и 2014-м. В первом случае поздним вечером 30 декабря они сыграли дома с ярославским «Локомотивом» (4:6) и на подготовку к главному празднику в году смогли потратить лишь следующие сутки до боя курантов. А во втором случае им до «Оливье», мандаринов и телевизионного поздравления президента еще предстояло долететь, ведь 30 декабря 2014 года они завершали год матчем в Казани в гостях у «Ак Барса» (2:4).