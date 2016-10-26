44 площадки для запуска пиротехники оборудованы в областном центре в нынешние новогодние праздники. В этих местах на специально отведённых участках можно устраивать салюты. А вот те, кто решит «пострелять» где им вздумается по принципу «на кого бог пошлёт», могут быть привлечены к административной ответственности.

Накануне новогодних праздников инспекторы пожарного надзора вместе с представителями полиции выходят в рейды и штрафуют «нарушителей спокойствия». Так, в прошлом году ими было выписано более 40 протоколов о нарушении условий реализации пиротехнических изделий. Штраф в полторы тысячи рублей выписывали тем, кто запускал в небо пиротехнику, не соблюдая инструкции и требования по ее применению.

…Важно помнить, что запускать салюты следует в радиусе более 100 метров от строений, деревьев, линий электропередачи. Точный безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия. Перед запуском нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и точно следовать руководству по эксплуатации.

Последние три года в област­ном центре, по сводкам ГУ МЧС России по Тюменской области, не было ни одного несчастного случая при запуске фейерверков. Возможно, жители стали более предусмотрительными и начали покупать качественную пиротехнику в проверенных магазинах и научились перед их запуском внимательно читать инструкции по эксплуатации. Перестали запускать пиротехнику с балконов и в помещениях. И может быть, даже взяли за правило устраивать салюты на оборудованных для этого площадках. Хотелось бы в это верить...

Штраф от 1500 рублей могут заплатить те, кто запускает фейерверки во дворах.

Список площадок для запуска пиротехники (каждая на месте обозначена табличками):

Восточный округ

• сквер «Семейный»;

• сквер «Серебряные ключи»;

• сквер Депутатов;

• бульвар им. Н. Чукмалдина;

• бульвар им. А. Косухина;

• парковка Центра дзюдо.

Ленинский округ

• ул. Республики, 21;

• ул. Республики, 142;

• ул. Республики, 223;

• ул. Вербная, 7-11 (спортивный корт);

• ул. Малышева, 22-24;

• сквер ДК «Водник» ул. Судоремонтная, 1, 2а;

• сквер «65-летия Победы» (ул.Александра Пушкина, 10);

• ул. Логовая (д. Зайково);

• территория напротив центрального входа в «Технопарк»,

• сквер «Казачьи Луга»;

• ул. Пражская, 24, 25, 27.

Калининский округ

• «Никольская площадь» у ТИУ;

• сквер «Комсомольский»;

• привокзальная площадь по ул. Первомайской;

• сквер «Авиаторов»;

• сквер «Юности»;

• аллея Десятиклассников, пос. ДОК;

• ул. Метелёвская, 11а (мкр. Метелева);

• ул. Черепанова, 62;

• ул. Червишевский тракт, 15;

• ул. Воеводы Барятинского, 1;

• ул. Ямская, 118;

• ул. Бабарынка, 16 а;

• ул. Троицкая, 4;

• ул. Санаторная, 2 (Малый Тараскуль);

• ул. Федюнинского, 5;

• ул. Центральная, 23 (мкр. Утешево);

• пер. Кузнечный, 9 (мкр. Плеханова);

• ул. Приозерная, 2 (Большой Тараскуль).

Центральный округ

• Цветной бульвар;

• МАОУ СОШ №52, ул. Казаровская, 23а (мкр. Казарово);

• проезд Заречный, 2;

• ДК «Орфей», ул. 70 лет Октября, 5в (мкр. Мелиораторов);

• ул. Циолковского, 15;

• бульвар Шаимский (мкр. Ватутино);

• сквер «Сосновый», ул. Славянская, 9 (мкр. Верхний Бор);

• ул. Заозерная, 12 (около корта);

• ул. Газовиков, 51, 52, 53;

• ДК «Орфей», ул. Семена Шахлина, 20 (мкр. Березняки).