Новогоднюю стрельбу ведём по правилам!
44 площадки для запуска пиротехники оборудованы в областном центре в нынешние новогодние праздники. В этих местах на специально отведённых участках можно устраивать салюты. А вот те, кто решит «пострелять» где им вздумается по принципу «на кого бог пошлёт», могут быть привлечены к административной ответственности.
Накануне новогодних праздников инспекторы пожарного надзора вместе с представителями полиции выходят в рейды и штрафуют «нарушителей спокойствия». Так, в прошлом году ими было выписано более 40 протоколов о нарушении условий реализации пиротехнических изделий. Штраф в полторы тысячи рублей выписывали тем, кто запускал в небо пиротехнику, не соблюдая инструкции и требования по ее применению.
…Важно помнить, что запускать салюты следует в радиусе более 100 метров от строений, деревьев, линий электропередачи. Точный безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия. Перед запуском нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и точно следовать руководству по эксплуатации.
Последние три года в областном центре, по сводкам ГУ МЧС России по Тюменской области, не было ни одного несчастного случая при запуске фейерверков. Возможно, жители стали более предусмотрительными и начали покупать качественную пиротехнику в проверенных магазинах и научились перед их запуском внимательно читать инструкции по эксплуатации. Перестали запускать пиротехнику с балконов и в помещениях. И может быть, даже взяли за правило устраивать салюты на оборудованных для этого площадках. Хотелось бы в это верить...
Штраф от 1500 рублей могут заплатить те, кто запускает фейерверки во дворах.
Список площадок для запуска пиротехники (каждая на месте обозначена табличками):
Восточный округ
• сквер «Семейный»;
• сквер «Серебряные ключи»;
• сквер Депутатов;
• бульвар им. Н. Чукмалдина;
• бульвар им. А. Косухина;
• парковка Центра дзюдо.
Ленинский округ
• ул. Республики, 21;
• ул. Республики, 142;
• ул. Республики, 223;
• ул. Вербная, 7-11 (спортивный корт);
• ул. Малышева, 22-24;
• сквер ДК «Водник» ул. Судоремонтная, 1, 2а;
• сквер «65-летия Победы» (ул.Александра Пушкина, 10);
• ул. Логовая (д. Зайково);
• территория напротив центрального входа в «Технопарк»,
• сквер «Казачьи Луга»;
• ул. Пражская, 24, 25, 27.
Калининский округ
• «Никольская площадь» у ТИУ;
• сквер «Комсомольский»;
• привокзальная площадь по ул. Первомайской;
• сквер «Авиаторов»;
• сквер «Юности»;
• аллея Десятиклассников, пос. ДОК;
• ул. Метелёвская, 11а (мкр. Метелева);
• ул. Черепанова, 62;
• ул. Червишевский тракт, 15;
• ул. Воеводы Барятинского, 1;
• ул. Ямская, 118;
• ул. Бабарынка, 16 а;
• ул. Троицкая, 4;
• ул. Санаторная, 2 (Малый Тараскуль);
• ул. Федюнинского, 5;
• ул. Центральная, 23 (мкр. Утешево);
• пер. Кузнечный, 9 (мкр. Плеханова);
• ул. Приозерная, 2 (Большой Тараскуль).
Центральный округ
• Цветной бульвар;
• МАОУ СОШ №52, ул. Казаровская, 23а (мкр. Казарово);
• проезд Заречный, 2;
• ДК «Орфей», ул. 70 лет Октября, 5в (мкр. Мелиораторов);
• ул. Циолковского, 15;
• бульвар Шаимский (мкр. Ватутино);
• сквер «Сосновый», ул. Славянская, 9 (мкр. Верхний Бор);
• ул. Заозерная, 12 (около корта);
• ул. Газовиков, 51, 52, 53;
• ДК «Орфей», ул. Семена Шахлина, 20 (мкр. Березняки).