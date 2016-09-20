Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин подвёл итоги осенней сессии и в целом деятельности депутатского корпуса в уходящем году.

Как заявил спикер, главным направлением работы депутатов в 2016 году стало создание законодательных механизмов диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решение вопросов бюджетной и налоговой политики, социальной поддержки граждан, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера, развития сельского хозяйства и контроль в сфере ЖКХ.

— В сегодняшних экономических условиях важно было оценить налоговые поступления, эффективность предоставляемых налоговых льгот с учетом стратегических программ региона, поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы компании могли эффективно работать, а органы власти выполнять взятые на себя обязательства, — подчеркнул Сергей Ямкин.

Председатель Законодательного Собрания отметил активность граждан в законотворческом процессе. В 2016 году на обсуждение общественности были вынесены проекты законов о промышленной политике, оленеводстве, об Общественной палате, о регулировании отдельных отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории автономного округа.

Законопроекты обсуждались в формате круглых столов, на встречах парламентариев с избирателями, многие предложения граждан были услышаны и учтены.

Отвечая на вопрос о разработке арктической медицинской модели, которая ведётся в рамках проекта Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», Сергей Ямкин отметил: её необходимость вызвана территориальными и природно-климатическими условиями северных субъектов, структурой лечебных учреждений, наличием кочующего населения и другими факторами.

Помимо этого спикер выделил законы, принятые в социальной сфере. Введены новые категории получателей мер социальной поддержки, им предоставляется компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. С 15 до 10 лет сокращен стаж работы для детей войны из числа инвалидов.

Внесены поправки в региональный закон о регулировании отдельных земельных отношений, касающихся предоставления бесплатно многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Тюменской области.

Еще одним важным направлением деятельности депутатского корпуса является работа с обращениями граждан. За 2016 год парламентарии провели около 500 приёмов избирателей, в том числе в самых удаленных уголках округа, в стойбищах, на факториях.

Поскольку следующий год в России объявлен Годом экологии, то окружной парламент намерен уделить особое внимание вопросам обеспечения экологического контроля и сохранения окружающей среды. По словам спикера, это будут выездные мероприятия, депутатские слушания, социально значимые акции.

Будет продолжена работа по внесению поправок в окружное законодательство, а также предложений в проект Федерального закона «Об Арктической зоне РФ».

Всего Законодательным Собранием автономного округа в 2016 году проведено 9 заседаний и 11 заочных голосований, принято 485 постановлений, 125 законов автономного округа, в том числе базовых — 27.

В адрес депутатов в течение года поступило около 1500 обращений. По тематике обращений на первом месте вопросы жилищной политики и ЖКХ, на втором — социальная поддержка населения, на третьем — трудовые правоотношения.

по материалам пресс-службы

Законодательного Собрания Ямала.