Политическая палитра нынешнего состава нашего регионального парламента по-прежнему содержит четыре «краски» — одна правящая партия и три оппозиционных. Наш собеседник — представитель фракции КПРФ.

Ивану Левченко, депутату Тюменской областной Думы, члену двух комитетов — по бюджету, налогам и финансам и по государственному строительству и местному самоуправлению, — 37 лет. В парламент избран впервые.

Окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, работал следователем в милиции, затем полиции. Окончил курсы повышения квалификации при Министерстве юстиции РФ. Позже занялся предпринимательской деятельностью: был директором консалтинговой фирмы.

Сменил бизнес на политику: вёл общественную работу, занял пост второго секретаря Ханты-Мансийского окружного комитета КПРФ. В течение трёх лет работал депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Женат. Воспитывает троих детей.

Политический оппонент — это не враг

— Иван Григорьевич, с чего начался ваш интерес к политике? И почему именно КПРФ стала выразителем этого интереса?

— Мне близка идея социальной справедливости — наша партия как раз эту идею отстаивает. Принято считать, что образ коммуниста — это образ человека пожилого, с «железной» ностальгией по прошлому… Это ошибочный взгляд. К нам приходит молодёжь, причём молодёжь думающая, не равнодушная к судьбе Родины. У нашей партии многолетняя история: именно с её помощью было построено могучее государство Советский Союз. Сегодня, на мой взгляд, простому человеку далеко не всегда легко найти правду: порой власти его не слышат и не понимают.

Что касается моего становления как политика, то всё началось с экологических проблем. В Нягани, где я жил, вода, которая считалась питьевой, текла из крана откровенно грязная. Мы, коммунисты, проводили митинги с требованием установить качественные очистные сооружения. Определённых успехов удалось достичь.

— С какой проблемой вы столкнулись прежде всего, когда благодаря голосам избирателей вошли в число югорских законодателей?

— Я родился в посёлке Приобье Октябрьского района. Прекрасно знаю основную проблему практически всех муниципальных образований — нехватку денег. Нужно строить школы и детские садики, прокладывать дороги, ремонтировать котельные, поддерживать нормальную функцию жилищно-коммунального комплекса… А средств категорически недостаёт. Помочь здесь, не имея финансов, крайне сложно. Так получилось, что я представлял фракцию КПРФ в единственном числе: что-то кардинально поменять, согласитесь, в таких условиях весьма и весьма трудно.

Смешно сказать, но не Барак Обама вырыл яму прямо на проезжей сельской дороге и не ЦРУ разводит беспорядок в городских подъездах.

— Какие взаимоотношения сложились у вас тогда с коллегами — представителями «Единой России»?

— Замечательные рабочие отношения. У меня такая позиция: если человек придерживается иных политических взглядов — это абсолютно не значит, что он мой враг. Мы вместе с другими депутатами решали сложные задачи, пытались по мере сил помочь нашим избирателям.

— Что удалось сделать?

— Одной из самых серьёзных проблем является ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве, постоянный, непрекращающийся рост тарифов на энергоносители и введение обязательной платы за капитальный ремонт. В Ханты-Мансийском автономном округе добываются нефть и газ — чёрное и голубое золото у нас своё. На территории округа расположены две мощные ГРЭС, позволяющие вырабатывать собственную электроэнергию. А тарифы всё равно растут. Это какой-то нонсенс! Трёхкомнатная квартира обходится её владельцам в восемь, а то и в девять тысяч рублей ежемесячно. А ведь далеко не все жители округа могут свободно позволить себе эти расходы без внушительного ущерба для семейного кошелька! Недавно ко мне на приём пришла гражданка: живёт в двухкомнатной квартире, дочь в Москве, сын в Санкт-Петербурге. На оплату услуг ЖКХ уходит 10 тысяч рублей, а пенсия — 13 тысяч. О каком уровне жизни в этом случае можно говорить? И ведь моя избирательница не одна такая. Закон о плате за капитальный ремонт не продуман, коммунисты не раз ратовали за его отмену. Кстати, и к самому пресловутому капитальному ремонту у людей масса обоснованных претензий. Нередко он проводится для галочки и качество не соответствует стандартам. Начинаются проверки — выясняется, что виноват подрядчик. Он некомпетентен в выполнении работ. А почему именно эту фирму наняли? На дешевизну польстились? Почему не отрегулирован механизм? В Ханты-Мансийском автономном округе нам, хоть и не без труда, удалось изменить Положение о государственных закупках в фонд «Жилище». Благодаря нашим поправкам теперь будут проходить более открытые, более прозрачные конкурсы и аукционы при формировании государственных заказов.

Заасфальтировать пропасть

— Вы предпочли работу в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению. Наверное, у вас есть какие-нибудь новые идеи и предложения, касающиеся этой сферы?

— Об идеях речь вести пока рановато. Знаете, я не сторонник крутых реформ, воплощения неожиданных инициатив вроде переворота с ног на голову. В любой работе нужен взвешенный, разумный и спокойный подход. Я не хочу выглядеть эдаким умником с неким революционным ноу-хау, которого никто раньше не видел. Этих реформаторов в различных отраслях, будь то здравоохранение, наука или образование, мы уже насмотрелись: никакой пользы они делу не принесли. Мой принцип: прежде чем что-то сказать, следует хорошенько подумать и всё взвесить.

— Что вас больше всего волнует как депутата?

— Отношение к человеку и его проблемам со стороны иных местных чиновников. Пообщавшись с некоторыми представителями государственной службы, я сделал вывод, что эти господа живут словно на другой, фантастической планете и совершенно не ведают, что беспокоит обыкновенных граждан. Между властью и народом порой разверзается пропасть, и наша задача, в том числе и моя, эту пропасть засыпать. Образно говоря, аккуратно заасфальтировать и прочный мост возвести. Специалистов, не знающих, что творится на реальной земле, по моему мнению, не худо бы отправить на пару месяцев из уютных кабинетов в командировку, в какое-нибудь сельское поселение, например хотя бы в то же Ембаево. Пусть изучают там не придуманную, а настоящую действительность. У нас же любят вместо решения проблем создавать какие-то комиссии и рабочие группы.

Недавно одна моя знакомая ездила в Китай. Там в моде поговорка: россияне любую проблему обсуждают, а китайцы её решают. Всё начинается, как я уже сказал выше, с отношения к человеку. Вот такой интересный пример. Зайдите в любой банк. К вам немедленно подойдут вежливые молодой человек или девушка, с приятной улыбкой, всячески продемонстрируют, что вам здесь очень рады. А для сравнения за-гляните в госучреждение. Как правило, вам не поднимутся навстречу: на лицах сотрудников вы прочтёте негостеприимное и скучающее выражение. Вам захочется побыстрее уйти. Такого не должно быть. Нужен стимул: неприветливо вас встретил чиновник — «вкатить» замечание ему и начальнику. Отмахнулся от ваших забот — выговор ему и предупреждение его начальнику. Пусть эти товарищи боятся потерять своё рабочее место, трудятся как полагается, не халатно. Проблемы всей нашей страны во многом берут начало от того, что специалисты на местах формально относятся к своим должностным обязанностям. Об этом говорится на самом высоком уровне. Я вовсе не хочу бросить тень на всех государственных служащих. Знаю многих чиновников — превосходных профессионалов, порядочных и достойных.

В чём брать пример с американцев

— Недавно состоялось одно из самых важных заседаний Тюменской областной Думы. Был принят главный финансовый документ нашего региона…

— Я начну с общего положения дел в нашей области. Оно производит хорошее впечатление. Видно, что на благо нашего субъекта РФ работает высокопрофессиональная команда. Губернатор Владимир Якушев является специалистом своего дела: развивается бизнес, привлекаются инвесторы. Показатели достаточно высокие. Понятно, что есть мелкие недочёты, но полностью идеальной картины никогда не бывает. Относительно принятия бюджета — я голосовал против. Согласен, проделана колоссальная работа и правительства области, и моих коллег-депутатов. Но у нашей фракции есть ряд замечаний. Сейчас бюджет дефицитный, а вполне можно сократить расходы, отказавшись от ненужных трат средств на дорогостоящие областные программы. Деньги в период экономического кризиса нельзя расходовать направо и налево. Лучше побольше сэкономленных средств направить на решение проблем здравоохранения, образования, культуры. Бюджетный дефицит — это особенность экономики всей нашей страны. Фракция КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на одном из заседаний предложила увеличить расходы на социальную сферу — инициатива не нашла поддержки у большинства парламентариев. Все повторяют: кризис, цена на нефть упала, против нас действуют санкции Запада. Но у меня вопрос: а о чём мы раньше думали? Почему не решались важнейшие экономические задачи? Конкретных предложений по выходу из сложной ситуации в экономике мы как не слышали, так и не слышим. Вместо этого нам советуют «ужаться» до минимума, уменьшив расходы. Но из курса физики мы знаем, что никакую пружину нельзя сжимать до бесконечности. Я полагаю, стоит внимательно изучить передовой опыт регионов, в том числе и нашего, сделать выводы, переориентировать экономику, выпускать продукцию, способную конкурировать с товарами других стран, и перестать, грубо выражаясь, плясать вокруг цен на нефть.

— Давайте перейдём от экономики к идеологии. Согласны ли вы с утверждением, что процветающую державу не построить без идейной подоплёки?

— Конечно. Я был пионером, а в ряды ВЛКСМ вступить не успел — идеологию упразднили. Между тем я считаю, что комсомол был отличной идеологической структурой, кузницей кадров. Вот простой пример. Многие успешные политики, руководители субъектов РФ в молодости работали на комсомольских стройках, затем на освобождённой основе в райкомах, горкомах или обкомах ВЛКСМ. Они приобрели необходимые качества характера, моральную закалку, любовь и уважение к труду, чувство патриотизма. И в нашей области есть замечательные политики, чья юность пришлась на годы активной комсомольской деятельности. К сожалению, в начале девяностых годов прошлого века нам было объявлено, что комсомол — это пережиток старого, патриотическая работа ни к чему, а идеология и вовсе не нужна. Во главу угла стали ставить деньги. И куда мы скатились? Процитирую тех же китайцев. Они нам говорят: «Раньше, когда мы собирали велосипед, вы летали в космос. Сейчас мы летаем в космос, а вы не можете даже собрать как следует велосипед!» Думаете, приятно это слышать?

— Но ведь сегодня потихоньку мы начинаем идеологию возрождать…

— Пытаемся. И порой, к счастью, небезуспешно. Но более двадцати лет потрачены впустую. Зачастую вместо построения идеологии мы ругаем Америку, обвиняя её во всех наших неудачах. Смешно сказать, но не Барак Обама вырыл яму прямо на проезжей сельской дороге и не ЦРУ разводит беспорядок в городских подъездах. Мои друзья были в Америке, рассказывают, что многие жители Штатов знают, что есть где-то какая-то Россия, а больше им знать неинтересно. У нас же считается хорошим тоном лишний раз обругать Госдеп США. А лучше бы мы поучились у американцев любви к родной стране и гордости за неё. Американский флаг развевается почти на каждом балконе и в Вирджинии, и в Луизиане. Сегодня нам крайне необходимо чувствовать себя гражданами великой державы. Когда я ходил в первый класс, на обложках школьных тетрадок печатался текст гимна Советского Союза и песни «День Победы». А посмотрите, чем иллюстрируют тетради сейчас! В лучшем случае персонажами мультиков. Иногда видишь картинки, которые детям просто стыдно показывать. С младенческих лет школьникам навязывается чуждая культура, стремление обладать материальными благами.

Интернет исчезает

— Иван Григорьевич, позвольте поинтересоваться вашей частной жизнью. Вы — отец троих маленьких детей. Каких принципов вы придерживаетесь в их воспитании?

— Моей дочке семь лет, сыну три года, ещё одному сынишке не исполнилось и годика. Девочка учится в школе. Стараюсь ей прививать уважение к старшим. Не допускаю хвастовства. Я довольно строгий, но, надеюсь, справедливый папа. Все проблемы, возникающие в школе, мы всегда с дочкой обсуждаем вместе. Трёхлетний сын тоже прислушивается к нашим беседам. Разумеется, я не в силах оградить детей от реальности мира. У дочери есть планшет с интернетом. В течение всей рабочей недели, начиная с вечера воскресенья, интернет и планшет отключаются. Никаких игр, остаётся лишь телефон для связи. В субботу после обеда интернет у девочки снова появляется в планшете. Я не сторонник компьютерных игр — есть куклы, кубики, конструкторы. Хочется верить, что мои дети, отдав дань моде, всё же не станут чересчур увлекаться виртуальной реальностью. И будут жить настоящим…