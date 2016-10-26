В Новый год не остались без внимания и подарков пожилые тюменцы, которых на дому обслуживают работники областного геронтологического центра.

Волонтеры регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» — а это представители разных учреждений и организаций Тюмени — накануне праздников постарались навестить как можно больше бабушек и дедушек, которые нуждаются в особом внимании. Социальные работники всегда сообщают, кто из их подопечных действительно одинок и беден. Поздравления получили и те, кто в трудовые годы был особо уважаем коллегами и горожанами.

В уходящем году сотрудники фонда «Старшее поколение» трудились, следуя поговорке «С миру по нитке». «Когда мы обращались на предприятия и в организации города с просьбой помочь нашим нуждающимся старикам, нам нередко отказывали, — рассказала волонтер фонда Ксения Аухадиева. — Но когда мы стали добавлять фразу «нам многого не надо», то дело пошло гораздо быстрее! Нам, к примеру, могли дать пару килограммов конфет. Но в итоге к новогодним праздникам — с миру по нитке — удалось собрать более ста килограммов сладостей».

Конечно же, пенсионерам важны не сами конфеты, хотя многие из них действительно не имеют средств, чтобы приобрести это недешёвое нынче лакомство. Бабушкам и дедушкам особо дорого внимание. И при виде гостей с подарками многие не в силах сдержать слезы. Вот и 76-летняя Тамара Павловна расплакалась. К ней мы заглянули вместе с добровольцами из Тюменского колледжа экономики, управления и права. При виде молодежи бабуля расцвела, ведь сама долгие годы трудилась в Тюменском индустриальном институте. Теперь живет одна и из-за болезни ног не может выйти на улицу. Гости для нее — как глоток свежего воздуха.

Более 3 тысяч представителей старшего поколения получили поддержку и внимание в 2016 году благодаря деятельности фонда.

Куратор волонтерской организации колледжа, преподаватель Асем Сакенова вручила Тамаре Павловне большую, красиво оформленную коробку. Там и фрукты, и сгущенка, и конфеты с печеньем. Асем Багдатовна рассказала, что наполняют такие «посылки» для старшего поколения сами студенты. Тоже, как говорится, с миру по нитке… Большинство добровольцев, доставляющих увесистые подарки пенсионерам, — юноши, будущие юристы. Ответственные, тактичные, общительные, симпатичные. Так на днях охарактеризовала своих юных гостей бабушка, которая позвонила, чтобы поблагодарить организаторов благотворительной акции «Новый год для всех» и извиниться: забыла парней чаем напоить! Вообще все пенсионерки первым делом пытаются завлечь гостей на кухню. За чашкой чая общение получается более тёплым и продолжительным. Ветераны рассказывают о том, как жилось в войну и в советские годы. И это, кстати, помогает ребятам лучше узнать историю своей страны. В этом учитель истории Асем Сакенова убедилась на собственном опыте.

Вместе с подарком волонтеры фонда «Старшее поколение» вручают подопечным топиарий. Это маленькое, но оригинальное дерево, сделанное своими руками — из новогодних украшений, шаров, цветов, лент… Чудо-дерево, или дерево счастья, передается новым владельцам с теплыми словами и пожеланиями всего наилучшего в наступающем году. А сделали топиарии специально, чтобы порадовать тюменских пенсионеров, школьники и воспитанники детских садов. Опять хочется сказать: с миру по нитке!