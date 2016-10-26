Более 24 тысяч новогодних подарков от губернатора Тюменской области Владимира Якушева в этом году получат юные жители региона.

Сладкие наборы от тюменской кондитерской фабрики «Квартет» с добрыми пожеланиями получают, как обычно, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, те, кто воспитывается в замещающих семьях, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от двух до восемнадцати лет. Семейный подарок также будет вручен многодетным малообеспеченным семьям, воспитывающим ребятишек в возрасте от двух до четырнадцати лет.

По отзывам тех, кто уже лакомство попробовал, «всё очень вкусно, но маловато». На ребенка, нуждающегося в особом внимании, положена коробка весом в полкило, а на семью с несколькими детьми — один килограмм сладостей. Кстати, как нам сообщили в областном департаменте социального развития, такие увесистые подарки будут вручены 12 тысячам многодетных семей.

Сладкие подарки от губернатора Тюменской области получают три сотни ребят 12-17 лет, отличившихся в учёбе, спорте, науке, творчестве, лидеры молодежных объединений и волонтерских организаций. Школьники из всех районов региона собрались нынче в детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика». В среду здесь стартовала двухдневная праздничная программа в рамках «Губернаторской ёлки» для талантливых, одарённых детей и подростков. Участников ждут весёлые новогодние эстафеты и подвижные игры на свежем воздухе, катание на «буранах», лыжах, коньках, тюбингах. Ребята станут зрителями захватывающего театрализованного представления «Путь длиною в год» и участниками конкурсно-игровых, танцевальных программ, новогодних мастер-классов, фотоквеста «Новогодние истории».

Сейчас новогодние подарки от губернатора вручают тем, кому они положены, в школах и детских садах. Семьям, чьи дети не посещают образовательные учреждения, их передают через организации социального обслуживания по месту жительства. В Тюмени положенные сладости можно получить в центре социальной помощи семье и детям «Семья» по улице Амурской, 150 в будние дни с 9 до 18 часов (телефон 30-26-27) и в областном центре реабилитации инвалидов на улице Уральской, 60, корпус 1 (телефон 43-13-53). При себе необходимо иметь паспорт.