Накануне Нового года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провёл большую пресс-конференцию. За полтора часа глава арктического края успел ответить на 26 злободневных вопросов.

Один из вопросов касался возможного укрупнения Тюменской области. Шуму наделало соответствующее предложение Дмитрия Киселёва в еженедельной итоговой программе «Вести недели» на госканале «Россия 1». Ведущий посчитал необходимым «в интересах ускоренного развития» объединить под началом Тюмени не только две северные автономии, но даже Омскую область.

— Президент страны заявил, что все интеграционные процессы должны проходить только при согласии людей, решение должно приниматься на референдумах, — заявил Дмитрий Кобылкин. — Какой разумный человек с Ямала скажет «да»? Президент никогда не пойдёт против своего народа. Я никогда не пойду против мнения ямальцев. Поэтому такие идеи считаю как минимум политически некорректными.

Журналисты постарались узнать мнение губернатора и по поводу громких разборок с уголовными делами в Корпорации развития, в уставный капитал которой Тюменская область, Югра и Ямал за последние годы влили десятки миллиардов бюджетных рублей.

— Изначально это была стратегическая ошибка, — убеждён Дмитрий Кобылкин. — Вообще это великая глупость и великая утопия, когда у регионов есть коммерческая структура. Это неправильно. Бизнес и власть — это масло и вода, смешать их не получится. Мы давали возможность прожить этой корпорации (потому что там работают люди, у них есть дети, семьи) путём, например, строительства надымского моста. Но сколько мы ни пытались добиться прозрачности управления, не смогли этого сделать. Теперь из всего этого выходить нужно с лицом народного артиста.

Решение федерального центра по перераспределению части налога на прибыль от регионов-доноров в пользу менее зажиточных территорий Дмитрий Кобылкин комментировал, взвешивая буквально каждое слово: «Ямал всегда был в первых рядах регионов, формирующих доходную базу государства. Кажется, нарастили мощь, немного запаса появилось, а тут раз — и отрезают… Но это Родине надо. Из этого формируется запас прочности страны. Это и материнский капитал, и развитие здравоохранения, и другие социальные проекты. И если стране это нужно, конечно, сделаем. Ответственность перед государством все понимают».

Впрочем, и на самом Ямале проблем ещё предостаточно. Это и аварийное жильё, оставшееся большей частью ещё со времён промышленного освоения Крайнего Севера, и ветхие инженерные сети, и недостаток дорог, мостов, социальной инфраструктуры. Только детских садов в ближайшее время предстоит построить ещё восемь, на две тысячи мест. Для выполнения этой «святой обязанности» правительство округа привлекает средства инвесторов, задействуя механизмы государственно-частного партнёрства. При этом реализация целого ряда других проектов, в том числе с готовностью в 70-80 процентов, из-за недостатка денег в окружной казне вынужденно заморожена.

Дмитрий Кобылкин постарался успокоить коренные народы, опасающиеся изъятия у них северных оленей. Ведь имеющаяся в округе кормовая база просто не в состоянии обеспечить всех животных. По оценке учёных, поголовье должно быть сокращено едва ли не вдвое.

— Никакого насилия, никаких резких движений не будет, — заверил губернатор. — Сами тундровики должны сказать, что делать дальше. Я прекрасно понимаю, что за каждым оленем стоит человек, его судьба. Поэтому всё нужно взвесить, учесть все мнения и подойти грамотно к решению проблемы. Если не будет хватать кормовой базы, то мы должны рассмотреть другие варианты. Если нужно, мы готовы будем покупать корм для ямальских оленей в Норвегии и Финляндии. В этом нет ничего страшного, но сохранить оленей нужно максимально. Мы сами должны формировать будущее и не ориентироваться только на существующую кормовую базу.

Попросили губернатора оценить недавно запущенный с его подачи уникальный для страны проект «Открытый регион».

— Это не проект, а правила жизни чиновников — быть доступными для граждан, — подчеркнул Дмитрий Кобылкин. — Мы видели в этом проблему, которую обозначили. Профессиональных специалистов часто не хватает, но открытость власти — это часть кодекса чести. Именно на него мы сделали акцент. Мы часто на вакансии не можем найти профессионалов, приходится из худших выбирать лучших, потому что за каждой должностью, за каждым окном — люди, которым требуется специалист. Мы не можем держать окно пустым. Учить приходится, что называется, на ходу, в бою. Я не хочу, чтобы были чёрствые чиновники, которые не слышат боли и проблем людей. Таких не должно быть. Чиновник — это тоже призвание, как быть врачом или педагогом.

Назвал губернатор по просьбе журналистов и главное событие уходящего года. Таким, безусловно, является победа над сибирской язвой. Тогда на полуостров Ямал были введены войска химической и биологической защиты.

— Инфекция времён Великой Отечественной войны проснулась и дала нам возможность узнать, какой дух, какая сила воли и сплочённость нас объединяют, — заявил Дмитрий Кобылкин. — Если бы этого не было, мы так бы, наверное, этого и не узнали. А здесь встали в единый строй — от президента страны до рядового, все были вместе. Та общая битва с невидимым врагом наглядно показала, что если уж государство российское берёт на себя ответственность за какой-то народ, то ответственность включается полная. Максимальная.

В завершение полуторачасовой пресс-конференции Дмитрий Кобылкин рассказал, что Новый год планирует встретить всей своей большой семьёй — дома, на Ямале, а также о том, что посмотрел на днях с сыном фильм «28 панфиловцев», и он ему очень понравился.

— В этом фильме прозвучали две фразы, с которыми я абсолютно согласен, — разоткровенничался с журналистами губернатор. — Первая: «Сегодня за страну погибать не надо. Сегодня за страну жить надо». И вторая: «Сегодня каждый человек — герой». Вот и я всё время говорю своим землякам, что сегодня жить нужно, заботиться о своей семье, работать честно, любить Родину. В России сегодня каждый такой человек — герой, на них страна держится. Нужно идти вперёд. Нужно побеждать. А мы это умеем!