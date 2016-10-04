В областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева состоялась презентация книги «Чёрные береты в истории страны» и фотовыставки Сергея Русанова, посвящённой рижско-тюменскому ОМОНу.

Книга вышла к 25-летию со дня создания рижско-тюменского ОМОНа. Готовил её серьёзный авторский коллектив: писатель-краевед, полковник ФСБ России в отставке Александр Петрушин, журналист, экс-начальник пресс-службы ГУВД Виталий Лазарев, латвийские исследователи-публицисты Александр Лебедев, Агрис Пастерс и многие другие. В основу книги легли воспоминания бойцов и офицеров рижско-тюменского ОМОНа. Вошедшие в неё фотографии взяты из архива Сергея Русанова и Александра Ефремова, погибшего вместе с сотрудниками тюменской милиции в зоне боевых действий в Чечне 12 мая 2000 года.

На презентацию издания пришли депутаты Тюменской областной Думы, офицеры ОМОНа, писатели, фотографы, журналисты. Стоит отметить, что книга издана при финансовой поддержке правительства Тюменской области и содействии членов депутатской фракции «Единая Россия» регионального парламента.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, выступая, заявил:

— Убеждён, что такая книга будет востребована обществом, она познавательна и актуальна, в ней можно найти малоизвестные подробности из истории нашего ОМОНа. Благодарю авторов книги за труд!

Вместе с депутатом Александром Крупиным Андрей Артюхов вручил благодарственные письма Тюменской областной Думы экс-командиру тюменского ОМОНа, депутату Тюменской городской Думы Валерию Бровкину и действующему командиру Олегу Сидорчику. Валерий Бровкин, в свою очередь, отметил: вышедшая в свет книга важна для сохранения боевых традиций и тем особенно ценна для подрастающего поколения.

Омоновцы тоже явились с подарками. Они вручили памятный знак ОМОНа Андрею Артюхову, директору музея ГУВД по Тюменской области Николаю Козлову — он также принимал участие в написании книги, Виталию Лазареву, Сергею Русанову, а также дочери Александра Ефремова…

Председатель общественного совета УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин поделился своим мнением:

— Издание это непростое, до сих пор об ОМОНе идёт много споров, и поэтому очень трудно изложить объективный исторический материал. Но и переписывать историю нельзя. И поэтому остаются только факты. Например, такой: в свое время только администрация Тюменской области оказала финансовую и моральную поддержку подразделению ОМОН в сложный для него, переломный момент, другие регионы отказались его принимать. Уверен: книга будет интересна тем, кто служил, служит и будет служить в ОМОНе.

А директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович, подчеркнув, что новое издание представляет собой ценный материал, предложила передать книгу в электронном формате в фонд Президентской библиотеки, чтобы та стала доступна читателям по всей России и за рубежом.