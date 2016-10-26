Именно такое невероятное явление мы наблюдали на озере Чемпионов с 16 по 18 декабря на 5-м Открытом турнире городов России. А он мало того, что был юбилейный, так ещё и прославился как самый холодный по статистике синоптиков.

Если обернуться в совсем еще недалёкий 2012 год, когда проходил первый турнир, тоже было холодно: минус 29, да с ветерком, да без опыта, что делать и как, без нормальной материальной базы… Палатки, костры, холодная баня, еда, замерзающая по дороге от чашки до рта. Но так это было романтично и круто, так все было в новинку для нашего моржовского сообщества! Не было такого еще в стране — противостояния «моржей» силам природы, плавания на дальние дистанции в ледяной воде.

К слову, материал, отснятый тогда сборной ЮАР на озере Чемпионов, в дальнейшем многократно транслировался на корабле Российской армии «Иртыш», ставшем базой для мировой сборной, переплывшей Берингов пролив в августе 2013-го. Не зря Джаклин Кобел, моя подруга по «Беринговому заплыву», вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное нахождение в холодной воде (29 часов переплывала Ла Манш), гордилась именно тем, что преодолела немыслимую для нее тогда дистанцию 500 метров в тюменской проруби.

А Рем Баркай, президент Международной федерации по марафонскому ледяному плаванию, проплывший километровую дистанцию в антарктических льдах, преодолевший многие рекордные марафонские дистанции, перестал подписываться «Королем рекордов» после Первого тюменского турнира городов России. Вообще у многих спортсменов самооценка после нашего турнира повысилась. А для Тюмени этот турнир стал трамплином для поднятия её имиджа как столицы закаливания и зимнего плавания. Лишним доказательством тому послужил 10-й чемпионат мира по зимнему плаванию «Тюмень-2016».

Не могу забыть, как Кристиан Вергара, держа в руках бронзовую медаль за преодолённую трехсотметровую дистанцию, будто зачарованный повторял: «Я герой, про меня в Чили газеты будут писать!»

«АквАйСпорт-Тюмень» стал самодостаточной организацией — как в спорте, так и в общественной жизни. К нашему мнению прислушиваются не только в Тюмени, но и в России, да и наши зарубежные друзья часто обращаются за советом как к старшим многоопытным коллегам. Мы умеем работать и дружить — со всеми ветвями власти, общественными, политическими, коммерческими, конфессиональными и другими сообществами. Мы никогда ничего не просим даром — всегда предлагаем то, что имеем, и готовы поделиться по-братски.

Ответ не заставит себя долго ждать. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев помог решить, казалось бы, нерешаемый вопрос по земле и, насколько нам известно, интересуется нашим дальнейшим продвижением и ростом. Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, один из инициаторов партийного проекта «Моржи Тюмени», первым откликнулся на нашу просьбу о сборе средств на автомобиль для параспортсмена Владимира Туровского. Депутат областной Думы Алексей Салмин вообще в «теме» по самую маковку, регулярно помогает тюменскому движению закаливания. Руководство департаментов имущества, спорта, национальной политики, коммерческих организаций, отдельные граждане — все эти люди помогают нам создавать ту атмосферу, которая царит в нашем центре, на нашем озере.

Конечно, и сам коллектив «АквАйСпорт-Тюмень» делает все и для будничной работы, и для праздника. Выложились как могли при подготовке ледового бассейна, обустройства спортивного городка и праздничной атрибутики. Учитывая, что электричества и газа на нашей базе нет, все вышеперечисленные усилия умножаются втрое. А при тридцатиградусном морозе — тем более. Но тем и притягательно озеро Чемпионов.

Вот на эту притягательность «клюнула» Джейми Монахан, спортсменка из Нью-Йорка, опробовав нашу тюменскую воду на 3-м кубке городов России и подтвердив свои запросы на чемпионате мира. Уверенная в своих силах (и в профессионализме нашей реабилитационной команды), она решилась плыть на мировой рекорд: 1650 метров в проруби, 30 минут в ледяной воде. Железная леди! Видеть нужно было ее глаза — уже потом, после реабилитации. Она еще пока не верила в рекорд, а просто была благодарна за тепло, поддержку и уважение, которое оказывали Джейми «моржи». Общим решением «моржовского» сообщества было принято решение подать в международное агентство о признании Джейми Монахан «женщиной года» — «за самую длинную дистанцию в ледяной воде».

P.S. На празднование Нового года, который аквайсовцы по традиции проводят на своей любимой базе, после приветственного слова президента под бой курантов мы прыгаем в воду. К слову, на этот раз к нам пообещал приехать Джефф Монсон, многократный чемпион мира, известный спортсмен, личный друг президента Путина и просто отличный «морж».

Так что примите поздравления с Новым годом от нас, «моржей» — самых близких «родственников» Деда Мороза, Снежной Королевы и прочих морозоустойчивых персонажей. Здоровья вам! А за ним приезжайте к нам на озеро…