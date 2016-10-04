Итоги «Киновикторины «ТИ»
Дорогие друзья! Пришло время подвести итоги нашей праздничной киновикторины. Мы опубликовали несколько кадров из отечественных фильмов XX — XXI веков, а вам нужно было назвать их.
Итак, это были замечательные новогодние киноленты, которые мы непременно пересматриваем в новогодние праздники:
1) Ирония судьбы, или С лёгким паром! 1975
2) Бедная Саша, 1997
3) Тариф Новогодний, 2008
4) Приходи на меня посмотреть, 2000
5) Чародеи, 1982
6) Сирота казанская, 1997
7) Карнавальная ночь, 1956
8) Француз, 2004
9) Ёлки, 2010
10) Снежная королева, 1967
Благодарим всех участников! Успешно справились с заданием киновикторины
Галина Волкова, Юлия Кудрявцева и Любовь Кислицина.
Победителя, как всегда, определил жребий. Им стала
Любовь Кислицина.
«Тюменские известия» ждут Любовь Александровну в редакции, чтобы вручить специальный новогодний подарок.