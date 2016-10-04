Постройте свою КИНОёлку!
Удивительно, но факт — 31 декабря наступит 366 день нынешнего високосного года. И это ещё не все его особенности. Главное, 2016 год не был безымянным. Он именовался Годом кино!
И сейчас, в дни предновогодья, когда наряжаются ёлки, а в двери стучит Дед Мороз с мешком подарков, мы тоже преподносим читателям «ТИ» подарок — кроссворд «Киноёлка».
Угадайте пропущенное слово. Впишите одно под другим. Получится ёлка!
1. «Мама, папа, служанка и …»
2. «Откройте, … Мороз»
3. «Старый Новый …»
4. «… перед Рождеством»
5. «…, который украл Рождество»
6. «Моя … Снегурочка»
7. «Кто приходит в зимний …?»
8. «Санта и волшебный …»
9. «Маленькие рождественские …»
10. «Все … празднуют Рождество»
11. «В лесу родилась …»
12. «… судьбы, или С легким паром!»
13. «Санта Клаус — … полюса»
14. «Секретная … Деда Мороза»
15. «… за очагом»
16. «… со спичками»
17. « Суженый- …»
18. «Эта весёлая …»
19. «Как … украл Рождество»
20. «История любви, или Новогодний …»
21. «Снежная …»
22. «… и его внучка»
23. «… и Мышиный король»
24. «… для взрослого сына»
25. «Новогодние … Маши и Вити»
26. «Падал … снег»
27. «… ночь»