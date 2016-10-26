Инициатива «Тюменских известий» находит своё воплощение в реальной действительности: на космическую орбиту доставлен флаг Движения «Бессмертный полк России».

Как сообщает официальный сайт Движения: «В ноябре на Байконуре была запущена ракета-носитель с пилотируемым кораблём на борту. Командиром корабля стал российский космонавт с белорусскими корнями Олег Новицкий. Именно он взял с собой на орбиту флаг Движения. В состав экипажа новой экспедиции на МКС вошли и два астронавта: американка Пегги Уитсон и француз Тома Песке.

Олег Новицкий является членом Совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России (ФНКА), с которой 15 декабря Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» подписало соглашение о сотрудничестве.

Председатель ФНКА Сергей Кандыбович в рамках торжественной церемонии подписания рассказал о том, как сотрудничество Движения с белорусами России распространилось на космос.

— Народ Белоруссии как никто знает, что такое ужас войны, страдания и потери. Каждый четвёртый отдал свою жизнь, чтобы приблизить День Победы. Недавно сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов передал знамя Движения Совету ФНКА. И сейчас оно в надёжных руках нашего активиста и члена Совета — космонавта Олега Новицкого. В настоящий момент он находится на орбите, выполняя задание родины. Считаю глубоко символичным то, что шествие Бессмертного полка обошло весь мир, а теперь каждые сутки нашу Землю облетает его знамя, — отметил Сергей Кандыбович.

Членам экспедиции предстоит провести на станции около полугода — выполнить более 40 научных экспериментов и, конечно, встретить Новый год и, возможно, 9 Мая».

Напомню читателям, что ещё до того, как у Движения появился свой флаг, «Тюменские известия» направили главе «Роскосмоса» Игорю Комарову предложение: «провести своеобразную акцию «Бессмертный полк» в космосе. Тем более что в рядах первых космонавтов были и участники Великой Отечественной войны Георгий Тимофеевич Береговой и Константин Петрович Феоктистов».

Тюменские альпинисты с портретами своих дедов — участников войны поднимались на вершины Кавказа, Гималаев, Крыма… В октябре президенту региональной Федерации альпинизма Тимуру Гайнуллину был вручён флаг Движения. А уже в ноябре они поднялись с ним на Круглицу (наивысшая точка хребта Большой Таганай на Южном Урале). Самым знаковым, по словам Гайнуллина, в данном восхождении стало первое в истории альпинизма поднятие флага «Бессмертного полка России». Впредь этот флаг будут поднимать на все вершины и перевалы восхождений в течение следующего года, чтобы отдать должное погибшим родственникам альпинистов Тюменской области в Великой Отечественной войне.

Теперь эстафету альпинистов подхватили и космонавты: будем с нетерпением ждать, когда флаг будет развёрнут на космической станции для всеобщего обозрения землян. А возможно, и в открытом космосе, как это сделали российские космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин, развернув флаг своей страны в 2013 году в День российского флага.