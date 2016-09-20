Главная задача — обеспечение условий роста региональной экономики и выполнение социальных обязательств. Об этом заявил, подводя итоги уходящего 2016 года, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.

Он отметил, что основным политическим событием года стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Тюменской областной Думы и Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Выборная кампания показала высокий уровень заинтересованности жителей области в развитии политической системы, институтов прямой демократии», — пояснил он.

По мнению спикера парламента, этому способствовала и соответствующая законодательная подготовка. Так, согласно требованиям федерального законодательства были внесены изменения в Избирательный кодекс Тюменской области и Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области».

Будучи членом «Единой России», Сергей Корепанов отметил уверенную победу партии, укрепление ее позиций и в Государственной Думе, и в региональном парламенте.

По словам Корепанова, в настоящее время Тюменская об-ластная Дума шестого созыва полностью сформирована и работает. Определены составы комитетов, постоянной комиссии, фракций и Совета Думы. Депутаты вошли во все совещательные органы при губернаторе и правительстве области.

Проведены пять заседаний областной Думы шестого созыва, приняты план работы Думы и план законопроектных работ на 2017 год.

«Всего в уходящем году мы провели 11 заседаний областной Думы. Принято 110 законов Тюменской области, из них 13 — базовых (в том числе в шестом созыве — 26 законов, из них 8 — базовых). За год принято 700 постановлений областной Думы, 225 из которых — в шестом созыве», — проинформировал народный избранник.

В ноябре был принят важнейший для региона закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Отметим, что общий объем доходов областного бюджета на 2017 год составит 103,5 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета на 2017 год запланированы в объеме 122,4 миллиарда рублей.

«При этом главной задачей остается обеспечение условий для роста региональной экономики и сохранение уровня социальной направленности бюджета», — подчеркнул Сергей Корепанов.

Глава регионального парламента особо отметил необходимость сохранения основных акцентов государственной бюджетной политики, направленных на поддержку социальной сферы, развитие реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения.

В Тюменской области реализуется весь комплекс мер законодательного и организационного характера по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования, активизации инвестиционной и инновационной деятельности.

«На сегодняшний день в инвестиционном портфеле Тюменской области более 350 проектов на общую сумму 1 триллион 300 миллиардов рублей. Ни один из инвесторов, пришедших в регион до 2014 года, не свернул своей работы. Более того, за первое полугодие 2016 года инвестиции в основной капитал выросли на 40%», — констатировал глава регионального парламента.

Активно развиваются нефтедобыча, химический кластер, производство нефтепродуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Именно эти отрасли дают более 30% роста.

Сергей Корепанов акцентировал внимание на том, что наш регион активно занимается сельским хозяйством. Отрасль получает существенную господдержку в последние годы. «За исключением говядины область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Доля местных продуктов в розничном обороте региона возросла до 48%», — поделился законодатель.

По словам Сергея Корепанова, региону удается сохранять низкий уровень безработицы и демографическую стабильность. Уровень безработицы за III квартал 2016 года составил 5,1%. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2016 года — 4312 человек.

Естественный прирост населения за январь-август 2016 года составил 4,6 тыс. человек.

«Сегодня мы реально осознаем и существующие риски, и имеющиеся у нас резервы и возможности. Их анализу во многом было посвящено послание губернатора областной Думе в ноябре этого года», — отметил Сергей Корепанов.

Четкие задачи деятельности региональных органов власти обозначены и в Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации.

Поставленные президентом и губернатором задачи развития здравоохранения, культуры, образования и науки, поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, решения экологических проблем найдут свое отражение в разрабатываемой Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва.

Особое внимание в документе будет уделено законодательному обеспечению развития социальной сферы, повышения конкурентоспособности кадрового потенциала региона, улучшения условий жизни людей.

«Одним из основных наших резервов является опыт конструктивного сотрудничества областной Думы с правительством области, органами государственной власти автономных округов, общественными организациями. Уверен, что депутаты шестого созыва смогут в полной мере использовать его в целях повышения качества жизни наших земляков», — резюмировал Сергей Корепанов.