Уходящий год был непростым, в том числе и для предпринимателей. Малый бизнес ещё сильнее просел. Доходы падают, а издержки растут. В результате рентабельность очень быстро стремится к нулю. Мелкие хозяйства и производства, магазины шаговой доступности порой просто вынуждены закрываться.

Эдуард Омаров

депутат Тюменской областной Думы, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

— Уходящий год был непростым, в том числе и для предпринимателей. Малый бизнес ещё сильнее просел. Доходы падают, а издержки растут. В результате рентабельность очень быстро стремится к нулю. Мелкие хозяйства и производства, магазины шаговой доступности порой просто вынуждены закрываться.

Вместе с тем настроения в предпринимательском сообществе хоть и медленно, но уверенно улучшаются. Об этом свидетельствуют ежеквартальные исследования «Опоры России». Только с конца прошлого года индекс самочувствия микро-, малого и среднего бизнеса повысился с 38,2 до 44,9 процента (из 100 возможных). Падение деловой активности практически по всем показателям — бизнес-ожиданиям, продажам, доступности финансирования, готовности к инвестированию — остановилось.

В самом начале кризиса (лет шесть назад) народ думал, что перетерпим два-три года, всё закончится и вернётся на прежние места. Но в 2014-м включили санкции, и мы поняли, что это надолго. Многие предприниматели пересмотрели свои ожидания. И оптимистов сегодня гораздо больше, чем пессимистов. Особенно среди молодёжи. Я буквально вчера вернулся с финала всероссийского конкурса «Ты — предприниматель», собравшего две сотни молодых деловых людей со всей страны. Все они говорят исключительно о новых возможностях, новых бизнес-проектах. Они излучают позитивную энергию. Как член жюри я не встретил среди них ни одного, кто бы сетовал на жизнь, говорил о том, что всё пропадает и катится в тартарары.

Наша первостепенная задача — изменить правила игры, перенастроить систему государственной поддержки предпринимательства. Сегодня у нас в стране 95 процентов даже официально зарегистрированных предпринимателей относится к категории микробизнеса, они рассчитывают исключительно на собственные силы. Я уже не говорю об огромной армии россиян (по различным оценкам это от 7 до 15 миллионов человек), которые работают в тени сами на себя и никак не оформили свои отношения с государством. Всем им мы должны протянуть руку помощи, предложив необходимое им финансирование и поддержку в развитии дела. И тогда все выйдут из тени. Самозанятые откроют свои предприятия, а микробизнес очень быстро станет малым, затем средним и крупным. Наша большая страна при любых ценах на нефть благодаря этим предприимчивым людям сделает колоссальный рывок в своём развитии. Уверен, нам это по силам!