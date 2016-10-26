Экология, эмансипация, эмоции и экономика — вот тренды, которые будут направлять моду в течение десятилетия. Это прогноз международных трендсеттеров. Учитывая его, студенты Тюменского института культуры устроили публичное дефиле и показали, какие образы будут актуальны в сезоне «Осень-зима» 2017 года.

Для учащихся кафедры дизайна костюма модные показы — важная часть учебного процесса, зачёт по результатам полугодового обучения. Для публики — возможность познакомиться с новыми течениями в индустрии моды, адаптированными для тюменского региона.

Адаптация трендов, сразу заметим, связана не столько с погодными условиями нашего края, сколько с психологией местной молодёжи и её социальными взглядами.

— В моделях наших студентов меньше агрессии, чем в европейских авангардных разработках, — отмечает заведующая кафедрой, известный тюменский модельер Алёна Дубровина. — Начинающие дизайнеры в Тюмени предрасположены к более спокойным пропорциям, уравновешенным — сибирским — принципам гармонии. Ребята проводят модели через свои чувства, и можно понять, какими глазами они смотрят на мир, как его воспринимают.

В преддверии Нового года семнадцать студентов кафедры, обучающихся на базе среднего профессионального и высшего образования, представили свои взгляды на будущую моду. Четыре модных буквы «Э» подарили им простор для творческой фантазии. «Экология» предложила естественные цвета и свободный крой. «Эмоции» — возможность поделиться собственным настроением. «Эмансипация» — выбор гендерных ролей. А «Экономика» напомнила о креативных подходах к перешиванию старых вещей и модернизации стиля.

Молодые модельеры предоставили публике богатый выбор стильных идей для создания яркого и запоминающегося образа. Для поэтических натур придумана рубашка-вдохновлялка, чей крой отсылает к блузам времён Шекспира. Для дерзких женщин — рубашка в вертикальную полоску с сильно удлинённым рукавом. Эксцентричным натурам наверняка придётся по вкусу мужская рубашка «Тёмный ворон» с крыльями, демонстрирующая стремление к высотам. А студентам, не определившимся пока, чего в них больше: послушания или бунта, понравится асимметричная сорочка, одна сторона которой символизирует покладистого ученика, а другая — свободомыслие активного человека.

На создание оригинальных моделей студентов вдохновляли сказки, архитектура неофутуризма, обитатели морских глубин, викторианская эпоха и даже космическое пространство, чья неизведанность поражает так же, как непознаваемость всех граней человеческой природы.

— Наши студенты не копируют модные новинки, они работают с тренд-сайтами, анализируют показы мод по профессиональным признакам (силуэт, цвет, детали, образ, материалы, их качество) и знают все тенденции на год вперёд, — говорит о своих воспитанниках Алёна Дубровина.

— А тенденции сегодня обозначаются просто темами, — продолжает она. — Допустим, называют тему — «Скромность». И всё. Какая форма? Сам придумаешь! Какие ткани? Сам выберешь! Или, например, «Урбанизм». Модельер должен поразмышлять о том, как человек живёт в городской спешке: давит на него город или он комфортно себя в нём чувствует. В одной теме может быть очень много интерпретаций!

Дубровина напоминает: если раньше доминировала массовая мода, то сегодня в цене индивидуальность. Модники стараются её подчёркивать, чтобы быть непохожими друг на друга. Но и универсальность никуда не уходит. Эти две чаши весов постоянно балансируют.

По окончании дефиле преподаватели, друзья и знакомые студентов-модельеров любят примерять на себя «новые тенденции». Вот и на этот раз кто-то оценил оригинальность многослойного платья из трёх видов ткани, кому-то подошло к лицу элегантное платье ручной работы с использованием техники буфов, а кого-то заинтересовало платье-сувенир с плиссировкой из экокожи.