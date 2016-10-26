Тем, кто пришёл на новогодний праздник, желали здоровья. И в данном случае это не дежурные слова. Маленькие пациенты детского онкологического отделения понимают: для них это самое важное...

Четыре десятка детей с родителями были приглашены на утренник в «Медицинский город». Для малышей и школьников, которые лечатся от рака, праздник устроили добровольцы — члены различных общественных организаций, представители частных предприятий, да и просто неравнодушные люди, которые откликнулись на просьбу сотрудников онкологического центра поучаствовать в большом добром деле.

С миру по артисту…

На коленях у мам сидели мальчишки и девчонки. Худенькие и бледные. Из-за медицинских масок, закрывающих лица, глаза казались особенно большими и выразительными. «Можно ли играть с ними в активные игры? Водить хороводы? Бегать? Удастся ли их заинтересовать?» — в первый момент засмущались актеры ДК «Поиск». Но скоро стало понятно: ребята забыли о недуге и с головой ушли в представление. Сначала они следили и по возможности участвовали в приключениях доброго Снеговика и Петушка, противостоящих козням злой Снежной Королевы. Затем с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод. А потом и вовсе пустились в пляс, разыгрались и распрыгались вместе с детским аниматором.

Новогодний концерт длился почти два часа: многие пожелали подарить ребятам улыбки. Показали свое мастерство девочки из эстрадно-цирковой студии «Сказочный мир». Кстати, они уже не в первый раз приходят на праздники в онкоцентр и удивляют зрителей пластическими этюдами. Кто-то из молодежи сыграл на скрипке, кто-то спел… С небольшой сценкой и танцем выступили студентки первого курса Тюменского госуниверситета. Филологи готовились к мероприятию в вузе, но в социальных сетях узнали о том, что нужны добровольцы. Переделали сценарий — и вот уже задорно танцевали петушок, поросенок и лесные звери. Девчонки получили в награду детские улыбки и сами сияли от счастья.

Максим Лысенок со своими детьми приехал из села Успенка, представляя воскресную школу храма Успения Пресвятой Богородицы. Девятилетний Илья вместе с папой показал нехитрые фокусы. Шестилетняя Катя, как смогла, исполнила танец снежинки. Всё простенько — но от души! И от такой заботы зрителям было особенно тепло. «Стараюсь показывать детям, что рядом есть люди, которые нуждаются в помощи. Нельзя проходить мимо чужой беды, если можешь помочь!» — рассказал Максим Сергеевич.

О добрых людях

Осенью в «Медицинском городе» появился Центр психологической и духовной поддержки, сотрудники которого помимо работы с пациентами занялись привлечением добровольцев и курированием волонтерской деятельности. Людей, желающих поддержать больных ребят, за последний год заметно прибавилось. Многие из них пришли на новогодний утренник, чтобы посмотреть на то, как радуются подопечные. К примеру, активно участвовал в празднике Денис Волынкин, генеральный директор службы помощи «Забота», и Валерий Ерахтин, директор фитнес-клуба «Спортик». Они приобрели и установили в зале ёлку. Без этой «мелочи», конечно, праздник не был бы праздником.

Тюменские предприниматели задумали ряд интересных меро-приятий для маленьких пациентов. Месяц назад они организовали встречу ребят со спортсменами — бойцами команды «Новый поток». Кстати, рассказывают, что у мальчишек и девчонок сразу сложились особые отношения с гостями — мастерами по единоборствам, боксу и ушу. Павел Гордеев, призер чемпионата России и Кубка России по ушу-саньда, недавно выиграл очередной бой в Ингушетии — и, как пообещал, прямо с ринга передал привет детям, которые лечатся в тюменском онкологическом центре.

Через пару месяцев гостями ребят станут тюменские паралимпийские чемпионы. В «Медицинском городе» недавно появилась спортивная комната. Предприниматели планируют помочь в её оснащении необходимым инвентарем. «Хотим взбодрить ребят. Пусть они не сдаются, борются с коварной болезнью. Пусть они живут долго и будут молодцами!» — поделились с нами Денис Волынкин и Валерий Ерахтин.

Самыми близкими друзьями маленьких пациентов за последний год стали добровольцы из общественной организации «От сердца к сердцу». Девушки проводят немало времени в онкоцентре: делают с ребятами поделки, много рисуют. Читают малышам книжки. С ребятами постарше проходят школьную программу по разным предметам. Началась эта большая деятельность с личной инициативы помогать детям тюменки Марины Осоткиной, которая смогла собрать десяток единомышленниц.

Большинство студентов, постоянно посещающих онкологический центр, учатся в Тюменском медицинском университете и сейчас заодно представляют всероссийское добровольческое движение «Волонтеры-медики». К примеру, будущий врач-педиатр Анна Шмакова каждую неделю старается побывать в отделении, где её с нетерпением ждут. Айнара Шугаипова, тоже студентка пятого курса педиатрического факультета, стала куратором молодых коллег, желающих помочь больным раком. На этот праздник пришла однокурсница Ольга Зуева, которая хорошо поёт. Оля непременно привлечет к доброму делу ещё кого-нибудь…

На постоянную деятельность организация «От сердца к сердцу» выиграла грант всероссийского конкурса «Православная инициатива». Часть полученных средств ушла на приобретение книг и того, что необходимо для творческих дел. На оставшиеся были закуплены новогодние подарки. Средства на приобретение сладких сюрпризов, сувениров и мягких игрушек перечислили несколько тюменских организаций, среди которых и постоянные спонсоры онкоцентра — благотворительный фонд «Шаг навстречу», ГМС «Нефтемаш». Подарочные пакеты получились огромные: по росту самих маленьких пациентов! Дети, которые не смогли по состоянию здоровья покинуть отделение, получили поздравления и подарки прямо в палатах.

С благодарностью

— Мы сначала подумали, что дети не выдержат такого длинного концерта. А они, представляете, даже не закапризничали! — поделились с нами мамы ребятишек, побывавших на празднике. Оксана и Гузель давно знакомы: им приходилось вместе долгое время находиться в онкоцентре и бороться за жизнь ребятишек. Теперь, к счастью, лечение трехлетнего Данила выходит на финишную прямую. А мама четырехлетней Василисы уже старается забыть как дурной сон всё, через что им пришлось пройти… Сегодня у молодых женщин по-настоящему праздничное настроение.

— Концерт был просто отличный! — замечает Оксана. — Знаете, когда сидишь с больным ребенком и не видишь ничего, кроме стен и лекарств, — просто с ума сходишь! Нас развлекли, встряхнули. Столько радости и положительных эмоций! Подарки замечательные: сын никак не может расстаться с говорящим хомячком…

Оксана и Гузель рассказали, что знают многих девушек-добровольцев, которые навещали их в отделении и всячески веселили. Они убедились, что труд добровольцев жизненно необходим и детям, и взрослым.

Волонтеры онкоцентра руководствуются одним девизом: «Лучше маленькое дело, чем большое сочувствие». А объединив усилия, дело у них получается по-настоящему важное и нужное.