Это было давно, вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Училась я в ту пору в женской средней школе № 21 Тюмени. Была, как говорили, примерной ученицей, к тому же и очень активной.

Избиралась председателем учкома (был тогда такой) и секретарём комсомольской организации школы. А время тогда ещё стояло голодное и холодное. Одевались плохо, в основном в перешитое из старого, тоже не ахти какого. Ведь лишь очень немногие девчонки щеголяли в красивых трофейных платьях, привезённых с фронта их отцами и старшими братьями. У меня же, хотя отец и прошёл по дорогам войны долгие четыре года, этого не было.

Одно время я носила даже отцовские офицерские сапоги… 44-го размера! Конечно, стеснялась, но что поделаешь? Приходилось… А так всегда хотелось выглядеть хорошо, особенно на школьных вечерах, которые проводились совместно с мужской школой № 25. Там было столько мальчишек, уже знаменитых по тем временам (с ними мы учились до разделения школ): Юрий Гуляев, Геннадий Колмаков, Валентин Максимов, Сергей Горшкалёв и многие другие. Это о них девчонки перешёптывались на уроках и переменах, делясь своими первыми «победами»…

В один прекрасный день мы узнали, что городской отдел народного образования устраивает в драматическом театре новогодний бал-маскарад для старшеклассников всех средних школ города, тогда это были: 5, 21, 25, 26 и 50.

Вот было радости! Хотя и не знали толком, что это такое. Но подсказали учителя, родители — и началась подготовка. Откуда только что взялось! Поистине голь на выдумки хитра! Появились и «домино», и литературные персонажи.

Наступил долгожданный вечер уходящего 1947 года. Театр полон, в фойе — большая ёлка, музыка, смех. Настроение прекрасное! Грядущий 1948 год был годом больших надежд, чего-то загадочного и светлого, ведь я и мои подруги заканчивали 10-й класс и всё у нас было впереди.

И вдруг, уже в театре, узнаём, что будет «парад масок», а строгое жюри определит его победителей.

На сцене появился стол. «Маски» должны были из зрительного зала с одной стороны заходить на авансцену, проходить мимо жюри и спускаться уже по другую сторону.

Неожиданно узнаю, что меня включили в состав жюри. Всего в состав вошло пять человек. Помню, среди них увидела преподавателя немецкого языка школы № 25 А.А. Карпову и двух молодых артистов театра — Юрия Гранатова и Евгения Матвеева (кто был пятым — не помню).

О последнем разговор особый.

Все девчонки были влюблены в него. Да и как не влюбиться в высокого, стройного, красивого молодого человека! Знали наизусть все спектакли с его участием. Особенно сводил с ума нас Матвеев — лейтенант Боровский в драме Б. Лавренёва «За тех, кто в море». Морская офицерская форма, кортик…

…А жил Матвеев на квартире у нашей одноклассницы Тони Белозёровой на улице Орловской, на которой всегда была грязь. И мы, конечно, без всякого повода зачастили туда, чтобы случайно увидеть своего любимца, к большому неудовольствию Тониной матери, ведь мы таскали в дом столько грязи!

Простаивали у дверей радиоузла, что был на улице Республики, где Евгений Матвеев подрабатывал диктором, да с такой романтичной фамилией — Дубровский.

А ещё мы ходили вслед за ним по главной улице (чтоб он и не заметил!), видя только его спину. Но при этом испытывали безмерное счастье! До сих пор помню его серое драповое пальто «в ёлочку», фетровую шляпу с небольшими полями.

И вот я вдруг неожиданно с предметом своих сердечных волнений попала в жюри, да и места за столом оказались рядом. Официально знакомимся. Подаём друг другу руку.

«Женя», — просто сказал он. И хотя я была девушкой, как говорят, не робкого десятка, голова у меня пошла кругом. Я была на седьмом небе от счастья. Постаралась лишь спрятать под стол свои ноги в старых подшитых валенках, совершенно не задумываясь о том, что чем старательнее прятала, тем лучше их было видно тем, кто сидел в зрительном зале.

Ну и посудите сами: какое тут судейство? Какие «маски»? Я их просто не видела, всё поплыло перед глазами, ведь я сидела с самим Матвеевым!!!

А потом… потом целую неделю не мыла правую руку. Вспоминаю сейчас этот анекдотичный эпизод и с высоты своих лет просто недоумеваю: неужели мы в ту пору были так наивны?

В 1996 году журналист Юлия Коваленко в программе, посвящённой 65-летию тюменского радио (и получившей главный приз «Золотое перо» на Всероссийском конкурсе средств массовой информации) использовала мой рассказ о знакомстве с Е. Мат-веевым и при очной встрече с ним в Москве познакомила его с моим эмоциональным рассказом, а он в ответ как-то по-доброму рассмеялся и воскликнул: «Ха-а-а!!! Сегодня такие поклонницы вывелись!»

Эту аудиокассету с голосом артиста Юлия Коваленко подарила мне, и она хранится в моём семейном архиве как добрая реликвия…

А новогодний бал закончился. Гурьбой вывалились из театра. Но всех нас тут, как оказалось, ждал ещё один сюрприз.

В эту ночь неожиданно пошёл дождь, снег растаял, кругом появились лужи. Ледяные фигуры, впервые сделанные к Новому году на центральной площади города, превратились в бесформенные фигуры. И мы в буквальном смысле пошлёпали в валенках по лужам. Так наступил 1948 год… Теперь каждый раз, когда наступает Новый год, я вспоминаю тот бал, знакомство с Евгением Матвеевым, лужи ночной Тюмени и необыкновенное чувство огромного счастья.

Ну, а Матвеев на всю жизнь остался моим кумиром.

Тюменцы благодарны судьбе, что в 1941 году она забросила его к нам, в сибирский провинциальный город, в военно-пехотное училище, которое он закончил на «отлично». И, несмотря на многочисленные рапорты об отправке на фронт, Матвеев был оставлен в училище в качестве командира взвода. Ведь для фронта нужно было готовить достойные кадры. Эта служба, по его словам, была «главной школой жизни, школой дисциплины, выносливости, требовательности к себе, школой добра и справедливости».

Матвеев дорог нам тем, что семь лет его жизни (с 1941 по 1948 гг.) были связаны с Тюменью. И наш город стал ему близким не меньше, чем родная Херсонщина.

Тесную связь он поддерживал со своим военным братством — ветеранской организацией бывших выпускников ТВПУ. Когда появлялась возможность, встречался со своими друзьями, приезжая иногда в Тюмень. А ещё посылал письма, телеграммы, подписывая их так: «Бывший курсант и офицер первого Тюменского пехотного училища».

А вот телеграмма от 21 апреля 1999 года: «Дорогие однокашники! Здорово, что поддерживаете славу Тюменских военных училищ. Крепости вам, деды, и хорошего настроения. Обнимаю. Евгений Матвеев».

В музее тюменских военно-пехотных училищ бережно хранятся его личные воспоминания, отражающие весь его жизненный путь. Матвеев был талантливейшим актёром и режиссёром. Как многопланово его творчество! А фильмы? От «Воскресения» (по Толстому) до современных, это и «Судьба», и «Любить по-русски», и множество других.

Но у меня перед глазами всегда стоит сцена из кинофильма «Я — Шаповалов». Помните, когда наш герой, которого играл Матвеев, уезжает на учёбу в академию? Неожиданно в окне медленно отходящего от перрона поезда, по его ходу, он видит свой выстроившийся кавалерийский полк и духовой оркестр, исполняющий бравурный марш: «Наш командир боевой, мы все пойдём за тобой!»

Этот удивительный по накалу эпизод прощания нельзя смотреть без слёз.

И в этом весь Матвеев — актёр и режиссёр!