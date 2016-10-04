В областном центре прошло открытие главной городской ёлки. На этот раз она сменила место жительства и «переехала» на Цветной бульвар.

За час до открытия городской елки и ледового городка на площади возле сцены развернулось народное гулянье с песнями, танцами, русскими забавами и большим количеством сладких призов. На всех интерактивных площадках тюменцев встречали персонажи из старых добрых сказок и мультфильмов.

Перед тем как на сцену вышли главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка, для всех гостей прозвучала премьера песни «С Новым годом, родная Тюмень!» А ведущие еще раз напомнили об уникальности нашего города, в котором есть своя большая набережная, живет самый лучший Дед Мороз России, а скоро появится и собственный аквапарк…

Заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева также поздравила горожан с праздником:

— Сегодня около самой красивой елки еще раз хотелось бы напомнить вам о значимых событиях нашего города. В этом году он отметил свой 430-летний юбилей, его оценили как самый комфортный из всех городов России по качеству жизни. Здравоохранение нашего региона признано самым качественным по оказанию медицинской помощи в стране, хвалят и наши дороги. Тюменцы отличаются особенным характером: умеют и трудиться, и радоваться. Всем вам благ, здоровья и благополучия, процветания нашему городу!

После этого на сцене были вручены дипломы победителям конкурса «Огни Тюмени». Дед Мороз и Снегурочка, в свою очередь, тоже поздравили горожан с наступающим Новым годом, а Дед Мороз ударом волшебного посоха устроил над Цветным бульваром салют.

Тюменцы отличаются особенным характером: умеют и трудиться, и радоваться.

Со 2 по 7 января включительно на Цветном бульваре будут идти игровые программы, в 11 и 17 часов. Кроме этого, здесь можно послушать песни: у лесной красавицы, переливающейся огнями, есть еще и голос, она исполняет около 300 композиций. Вокруг 28-метровой ели весом в 90 тонн курсирует паровозик. Правда, возить маленьких пассажиров он сможет при хорошей погоде — до минус 10-15 градусов.

Также на бульваре в праздничные дни можно будет прокатиться на колесе обозрения и на других детских аттракционах. И погулять по ледовому городку, который возвели мастера из Тюмени, Екатеринбурга и Перми. Для самых активных на бульваре соорудили горки: четыре — высотой 1,5-2 метра разной конфигурации, и большую, 6-метровую, на которой смогут прокатиться и взрослые.

Праздничные программы запланированы и на других городских площадках, узнать о них можно на сайте администрации города.