Внимательный читатель нашей газеты мог обратить внимание на репортаж в прошлогоднем новогоднем номере. Тогда, напомним, журналист «Тюменских известий» волею случая стал Дедом Морозом и провёл несколько утренников в детском саду.

Совсем не страшно

Репортаж заканчивался примерно так: «Если пригласят в следующем году, то, конечно же, соглашусь». Как в воду глядел… За месяц до любимого зимнего праздника воспитатели мне начали подмигивать: а не дозволит ли Алисин папа ангажировать себя еще на три спектакля?

— Конечно-конечно! — заверил я заинтересованную сторону, — давайте свой сценарий!

Было совсем не страшно. Дед Мороз с годовым опытом — это не начинающий белобородый старикан с трясущимися поджилками. Это уже бывалый артист, которому есть что рассказать о своей театральной карьере…

Впрочем, после получения сценария на руки на минутку захотелось отказаться от роли. Слов у Деда Мороза оказалось раза в три больше, чем год назад. Тут тебе и стихи, и песни, да еще и танцы с забегами. Но отступать было некуда — за нами Новый год.

Глаза боятся — руки делают. И я отложил сценарий в дальний ящик стола на следующие три недели… Тактика была выбрана верно. Потом хватило и пары дней, чтобы выучить роль — не назубок, но около того.

«Папин Алиса»

По опыту «прошлых лет» были претензии к костюму морозного дедушки. Съезжал на глаза парик, болталась борода, шапка норовила соскочить. Мои заявки были учтены, поэтому модернизированный костюм получился намного удобнее. И даже, кажется, стал гораздо лучше смотреться.

Пока шли примерки, мимо костюмерной пробегали стайки детишек — кто к логопеду, кто на кружок. Ребятня останавливалась, восторженно глазела. Одна из стаек оказалась знакомой — из нашей группы. Она же была самой громкой.

— Это же папин Алиса, это папин Алиса! — по неведомой причине Анечка перепутала слова. Но вышло забавно.

Играешь роль, такую роль…

Год назад центральными фигурами спектакля были пушкинские старик и старуха. Нынче на первый план выдвинули Бабу-ягу.

Весь утренник она строила козни, похищала подарки и даже выкрала Снегурочку, которую Деду Морозу последовательно пришлось искать в Италии, в снежной стране и в горах у гномов.

Действие дополнялось танцами, песнями, подвижными играми с активным участием Деда Мороза, которому под толстой шубой, под синтетическим париком и бородой, в жарком (спасибо ЖКХ!) зале было непросто.

Но первый спектакль прошел удачно — все по сценарию, все четко, все спокойно. Дедушка вызывал у ребятни те эмоции, которые и должен был вызвать. Лишь в конце представления мальчик в костюме грустного-грустного Пьеро подошел и потрогал руку — проверил, настоящий ли Дед Мороз. Вроде настоящий…

«Это не я!»

Второй утренник был немного другим. Ведь в зале сидели свои родные ребятки из группы «Росточки», включая доченьку Алису.

Алиса — разговор особый. Целый год она пилила папу за то, что на прошлом утреннике он с ней не потанцевал и (какой кошмар!) не ей первой вручил подарок. 12 месяцев с завидной регулярностью меня стыдили, а я клялся, что все изменится. И потанцую, и первой подарок вручу. Свое обещание я сдержал.

Был и другой нюанс. И родители, и дети знали, что Дед Мороз у них не простой, а «Алисин папа». О чем и перешептывались немалую часть спектакля. А после утренника девчонки и мальчишки подходили, тыкали пальцем и заявляли: «А это вы были Дедом Морозом!»

— Нет, не я, ­ — отвечал им я. — Вы, ребята, ошиблись, я в это время вообще на работе был. Мы просто с Дедом Морозом очень похожи…