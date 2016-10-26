Готовясь к встрече волшебного Нового года, и взрослые, и дети ждут чуда и верят в то, что оно обязательно придёт!

Чудо приходит к тем, кто в него верит!

Вера Барова

исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени:

— Готовясь к встрече волшебного Нового года, и взрослые, и дети ждут чуда и верят в то, что оно обязательно придёт!

И оно точно приходит к тем, кто не сидит сложа руки, кто помогает другим — близким и далёким, старым и малым.

Только сделав доброе дело накануне Нового года, будешь счастливым весь год.

Проверьте это правило на себе, дорогие тюменцы, и будьте счастливы и успешны!

Желаем вам в новом году сохранить своих старых друзей и приобрести новых, гордиться детьми и родителями, быть успешными во всех начинаниях, сберегать добрые традиции.

И Благотворительный фонд развития города Тюмени по-прежнему готов оказывать содействие всем неравнодушным людям, готов предоставлять ресурсы на воплощение мечты и устранение препятствий для достойной жизни в рамках благотворительных акций и грантовых программ «Наш регион», «Активное поколение», «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Спасибо всем друзьям нашего фонда и надежным партнёрам!

Уметь радоваться каждому дню...

Александр Петрушин

историк, краевед, публицист:

— В канун Нового года, в наше непростое, напряжённое время, я хочу пожелать читателям «Тюменских известий» прежде всего бережного отношения. К себе, к родным и близким, к друзьям и вообще ко всем окружающим людям. Я бы хотел, чтобы мы все берегли своё здоровье и здоровье тех, кто нам дорог, не расходовали силы на всякие пустяки. Чтобы ценили любовь, дружбу, теплоту сердец. Очень важно бережно и аккуратно относиться в целом к миру. Мир — он хрупкий, словно хрусталь.

2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. Земля — тоже хрупкая и нуждается в нашей заботе. Я пожелал бы, чтобы мы научились по-настоящему беречь природу, ведь климатические катаклизмы во многом обусловлены нерасчётливой, безоглядной хозяйственной деятельностью человека. Возникают природные аномалии неспроста, возьмём ту же сорокаградусную жару на Ямале. Вот цифра: в Тюменской области добыто около 12 миллиардов тонн нефти. Много это или мало? Если её разлить по цистернам товарного поезда, то длина состава будет такая же, как расстояние от Земли до Луны и обратно. Правда, впечатляет? А ведь биологические ресурсы невосполнимы.

Конечно же, хочу пожелать, чтобы мы всегда уважительно относились друг к другу. Чтобы уважали чужую культуру, иную веру, другое мнение. Даже самые светлые идеалы нельзя навязывать силой. Не надо руководствоваться принципом «добро должно быть с кулаками»: так добро скорее всего перейдёт в зло, а зла на нашей планете, к сожалению, хватает. Желаю, чтобы мы радовались каждому дню, свету солнышка, блеску звёзд, улыбке знакомого человека. Чтобы ценили те блага, которыми мы обладаем. Тогда будет и нравственное здоровье, и физическое.

Поднимая бокал в новогоднюю ночь под бой курантов, я произнесу тост: «Будьте успешны и счастливы в работе, в службе и в жизни!»

Деревня достойна памятника

Юрий Клат

исполнительный директор областного благотворительного фонда им. Прокопьева:

— В наступающем 2017 году хотел бы пожелать тюменским аграриям стойкости и оптимизма. Работать на земле всегда было непросто, а в нынешних экономических условиях стало еще сложнее. Поэтому без поддержки органов исполнительной власти, Тюменской областной Думы им не обойтись.

Пользуясь случаем, хочу напомнить: благотоворительный фонд имени Прокопьева выступил с инициативой установить в областном центре «Памятник деревне» как знак признательности всем сельским жителям, которые в годы Великой Отечественной войны в неимоверно трудных условиях обеспечивали страну и армию продовольствием. Великая Победа над врагом была одержана в том числе и благодаря их самоотверженному труду. И хотя «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», к сожалению, трудовому подвигу народа уделяется очень мало внимания. Как и памяти сельских тружеников, добивавшихся в свое время замечательных результатов в сельскохозяйственной отрасли. Надо исправлять ситуацию.

Мир полон возможностей!

Альфия Кабирова

президент Тюменской региональной общественной организации социального развития детей, молодёжи и родителей «Мы вместе», руководитель Школы замечательных родителей, автор проекта «Женщина в мире возможностей»:

— Уходящий год для меня лично и для моих коллег получился очень насыщенным и, возможно, поворотным. Произошло много событий, которые, мы уверены, продолжатся и в следующем году. Наш собственный «прорыв года» — это проект «Эбием» (по-татарски — бабушка, бабуленька), выросший из просветительского проекта «Женщина в мире возможностей» в самое настоящее социальное предпринимательство, маленькое производство по изготовлению тюбетеек. И буквально вчера мы впервые отправили наш продукт зарубежному заказчику! Год назад даже в самых смелых фантазиях ничего подобного ни я, ни мои коллеги не представляли.

Кроме того, весь 2016 год мы искали и продолжаем поиски оптимального формата для Школы замечательных родителей, которая меняется вместе со временем. Надеемся, что в предстоящем году наши поиски увенчаются успехом и мы будем максимально полезны всем молодым родителям, стремящимся к совершенствованию в отношениях с детьми.

Конечно, мне хочется поздравить всех читателей газеты «Тюменские известия». Я хочу поделиться со всеми своим открытием: люди, мир полон возможностей! Новое, лучшее, интересное, прогрессивное, доброе — рядом, на расстоянии вытянутой руки, одного шага. Нужно просто сделать этот шаг, возможно, в непривычном направлении — и вам откроются новые пути. Просто позвольте себе смелость довериться своему творческому началу и сделать что-то не так, как вы делали это вчера. Новое путешествие начинается с первого шага: я желаю всем сделать этот первый шаг, шаг к своему предназначению, к своей истине, своему творчеству! Пусть Новый год предоставит вам больше возможностей, чем вы ожидаете, а в вашем арсенале окажется достаточно инструментов для их освоения!

Давайте побудем волшебниками?

Марина Солотова

директор детского медиахолдинга «Академия радости»:

— Уходящий год принес много очень нехороших известий… Умирают дети. Прыгают с крыш. Стреляют в себя из оружия. Погибают в автобусе. Тонут в походах…

Дети не должны гибнуть. Даже на войне. Дети должны смеяться, радоваться, удивляться, расти и быть счастливыми. Дети должны знать, что они защищены. Что если понадобится помощь — она всегда будет рядом. Потому что рядом всегда есть взрослый, который может всё. Спасти, вылечить, посоветовать, сделать так, что всё будет хорошо. Дети должны быть вне опасности.

Ребенок заслуживает любви и теплоты не за что-то, а потому что он — ребенок. Ему не должно быть страшно. Он все поймёт потом, позже. И сможет справиться с любой бедой, если сейчас, в детстве, поймет, что он не один. Что рядом с ним всегда, в любую минуту, есть люди, которые помогут ему вырасти сильным, умным и добрым. Учителя, которые приходят в мир для того, чтобы учить и помогать делать открытия, а не для того, чтобы вызывать в школу маму и ставить «двойки». Водители маршруток, которые приходят на работу, чтобы довезти ребенка в целости и сохранности до места, а не выставить его на мороз за 22 рубля. Полицейские, которые следят за тем, чтобы подростка не обижали те, кто старше и сильнее, а не останавливают в день по 6 раз, чтобы проверить, не украл ли он велосипед. Врач, который облегчает боль, а не делает еще больнее. Старушка-соседка, которая погладит по голове и спросит, как дела, вместо того, чтобы показывать пальцем на рваные джинсы. Мама и папа, которые любят его больше жизни, несмотря на то, что кто-то поставил «двойку», заподозрил в краже велосипеда и показал пальцем на джинсы. Которые не будут жаловаться на свою тяжелую жизнь, потому что тот, кто старше и сильнее, не жалуется тому, кто младше и слабее. Которые умеют справляться со всем, даже с кризисом и санкциями.

Я хочу попросить у Деда Мороза настоящего чуда. Чтобы министр образования, говоря о приоритетах в работе, наконец-то произнесла слово «ребенок». Чтобы проезд во всех маршрутках для детей сделали просто бесплатным — ну неужели совсем обеднеем?! Чтобы мамы и папы раз и навсегда разучились кричать и, тем более, драться. Чтобы важные тети и дяди не запрещали детям путешествия, а помогли сделать эти путешествия по-настоящему безопасными. Они могут, им надо только захотеть — к примеру, организовать спасательные пункты у каждого крупного озера, обеспечить наличие врача в каждом поезде на время каникул, придумать скидки на бензин перевозчикам детских групп… Чтобы денег хватало сначала на детское кино, а потом уже на «Пусть говорят» и «Модный приговор». Чтобы путёвка в детский лагерь не стоила дороже, чем путешествие всей семьей в Таиланд…

Деда Мороза, увы, не существует. Подарки под елку кладут родители — об этом дети начинают догадываться гораздо раньше, чем нам кажется. Но все равно пишут письма и мечтают. Люди! А давайте станем волшебниками? И подарим нашим детям тепло, мир и заботу. И будет нам всем счастье! С Новым годом!

Любовь и идеи — что ещё надо для счастья?

Алексей Усов

актер Тюменского театра кукол, руководитель детской театральной студии «Этюд»:

— Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть этот год каждому из вас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть во всех семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем согревает сердца. Желаю вам исполнения самых заветных и самых добрых желаний!

Слушайте первых петухов!

Сергей Белозерских,

актёр Тюменского драматического театра:

— Следующий год в России будет годом солидных юбилеев. 100 лет — Февральской и Октябрьской революциям, столько же лет со дня образования РСФСР и 350 лет с момента начала крестьянской войны под руководством Степана Разина! Я это к чему… Уж что-что, а юбилеи мы праздновать умеем. Юбилеи беспощадных бунтов, бессмысленных революций. Между тем хотелось бы, чтобы наши лица освещали творческие идеи, а не отсветы салютов и фейерверков.

Ну, а по китайскому календарю наступающий год — год Петуха. По этому случаю притча. Кукушка вышла замуж за петуха. Родила ему шестерых индюшат. Сама ушла с павлином. Мораль: все мужчины таковы! А теперь пожелание. Мудрый русский народ знает: чтобы жареный петух в одно место не клюнул, надо слушать раннего его коллегу. И с пением первых петухов начинать трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. В наше экономически непростое время это очень актуально. Поэтому желаю всем в следующем году рабочего настроения, прилежания, свершения трудовых планов. И личных, конечно, тоже. Потом будем подводить итоги по гамбургскому счёту!

Примитивно — не значит плохо

Михаил Захаров,

художник, писатель:

— Что пожелать землякам в новом году? Здоровья и много денег! Вот так просто и примитивно. В первую очередь, конечно, нужно здоровье. Деньги же дают свободу. Свободу выбора, передвижения, творчества. Да что там! Мы в такое время живём, что если есть деньги, то и здоровье будет! Сейчас его можно купить. Потому-то богатые люди и лечатся за границей. Насморк появился — в Швейцарию! А по большому счёту хотелось бы перемен. Но они должны начинаться сверху. Тогда и у тех, кто внизу, жизнь наладится. Маленький человек ничего сам изменить не может. Мы полностью зависим от судьбы…

Раскачивайте информационное поле!

Маргарита Суворова,

директор ТРАНБО «Открой мне мир»:

— Вот и подошёл к концу старый год. Нашему НКО «Открой мне мир» в новом году исполнится 5 лет.

Так много произошло за это время. Мы начинали работать в полном информационном вакууме. Тогда, на каком-то празднике, мы давали первое в жизни интервью знаменитому тюменскому журналисту, который дал нам напутствие: «Раскачайте информационное поле».

Действительно, в то время слово «аутизм» было чем-то романтичным и для многих просто частью фильма «Человек дождя». Потом был «Информационный проект», многочисленные акции, круглые столы и обучающие семинары. И всё это для того, чтобы сегодня появилось понимание: «дети с аутизмом» — это прежде всего дети, которым требуется очень насыщенная профессиональная и непрерывная поддержка, в противном случае их ждёт глубокая инвалидность.

Мы сами постоянно учимся, постигаем все премудрости работы в социально ориентированной некоммерческой организации: социальное проектирование, фандрайзинг, социальное предпринимательство, благотворительность, общественно-полезные услуги… А ведь еще недавно мы были просто мамами детей с аутизмом, которые поняли, что для таких детей в нашем регионе нет специализированной помощи, и не опустили руки.

Мы поздравляем всех с Новым, 2017 годом и призываем все семьи, оказавшиеся в такой непростой ситуации, никогда не отчаиваться, находить единомышленников, присоединяться к существующим группам родительской поддержки и всегда верить в чудеса!

Телефон горячей линии ТРАНБО «Открой мне мир» +7 (3452) 610 447.