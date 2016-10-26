Жители стран мира по-разному встречают Новый год. Ритуальные действия, которые они совершают в праздничную ночь, чтобы в наступающем году привлечь в свой дом счастье, любовь, здоровье и богатство, порой весьма удивляют соседей по планете. Мы собрали несколько самых необычных новогодних традиций. Давайте удивимся вместе…

Оттолкнёмся от странного обычая, который прижился в СССР в 1960-е годы, когда советские люди полюбили советское же шампанское. Кто-то придумал писать на бумажных полосках желания и ровно в полночь сжигать их, чтобы потом смешать пепел с игристым напитком и выпить эту смесь до последнего удара курантов. Удачный финиш сулил исполнение всех изложенных на бумаге желаний в следующем году.

Такому «колдовскому» ритуалу наверняка подивились бы жители Испании, которые в последнюю минуту перед наступлением торжественной полночи съедают 12 виноградин — по числу месяцев в году. Виноград для них — символ богатства, процветания, благополучия. Он обязательно должен присутствовать на праздничном столе. Даже если человек отмечает торжество в ресторане, ему обязательно подадут в нужный момент 12 ягод.

В Шотландии за несколько минут до наступления Нового года всей семьей садятся перед камином или печкой и смотрят на огонь, который символизирует сжигание всех невзгод и горестей уходящего года, загадывают желания. Когда часы начинают бить 12, глава семьи распахивает входную дверь, провожая старый год и встречая новый. А ещё шотландцы в новогоднюю ночь поджигают бочки с дёгтем и катят их по улицам, «сжигая» таким образом старый год и приглашая новый.

Во Франции к Новому году готовят специальный пирог, в котором запекают один боб. Это что-то наподобие нашего «счаст­ливого» пельменя с монеткой. Счастливчик, которому достанется боб, объявляется Бобовым королем, и в новогоднюю ночь все гости обязаны подчиняться его приказам. А в селах на юге Франции существует другой обычай. Хозяйка, которая в Новом году самая первая наберёт воду из источника, оставляет возле него пирожок или булочку с праздничного стола. Та, которая придет вслед за ней, возьмет пирожок и оставит свой. Так до вечера хозяйки и будут угощать друг друга.

В Японии все, кто силен в каллиграфии, в Новый год усерд­ствуют в чистописании. Обычай называется какизоме. Японцы крупными чернильными буквами пишут слова «весна», «долголетие» и «вечная молодость». Какизоме нужно написать до 5 января, а 14-го числа записки сжечь. Если горящий лист подхватит ветер и какизоме полетит ввысь, значит, желания сбудутся. Кроме того, каждый японец берёт в руки грабли из бамбука — кумаде — и украшает их разнообразными рисунками и талисманами. Эти грабли нужны для того, чтобы в новом году было чем загребать счастье.

В Италии красный — цвет удачи. Жители Апеннинского полуострова в новогоднюю ночь стараются обязательно надеть на себя какую-нибудь красную вещь. Если подходящей рубашки и платья в гардеробе нет, можно обойтись нижним бельём соответствующего цвета или даже носками. Итальянцы говорят: «Если тебе нечего подарить друзьям, подари новую воду с оливковой веточкой». Они верят, что «новая вода», набранная в первый день нового года из источника, приносит счастье. Кроме того, в этой стране считают, что новый год станет удачным, если на столе будет стоять 13 блюд.

Одной из самых «жарких» является встреча Нового года в Эстонии. Здесь принято проводить праздник в сауне, чтобы войти в наступающий год чистым и здоровым. Хотя, конечно, не все придерживаются этой традиции. Те, кому ритуалы до «лампочки», просто ходят друг к другу в гости.

В Колумбии к празднику делают кукол со взрывной начинкой, которые изображают старый год. В новогоднюю ночь колумбийцы носят их на палках по улицам и читают смешные завещания. Затем отбрасывают кукол от себя подальше, и в полночь порох, спрятанный в куклах, начинает взрываться. Старый год, окруженный пламенем и дымом, разлетается, уступая дорогу светлому будущему.

В Бельгии Новый год встречают за игральным столом. Жители страны играют в национальную карточную игру, за победу в которой полагается сладкая награда — плюшка с глазурью, сахарной пудрой и шоколадной крошкой. Считается, что такая плюшка может принести большую удачу, поэтому бельгийцы изо всех сил стараются выиграть заветную булочку.

Жители Панамы встречают Новый год в невообразимом гвалте. Им они отпугивают злые силы. Одни стучат в тазы, другие стараются выкричать всё, что было плохого в минувшем году, и громко похвалить то, что было хорошего, третьи оглушительно горланят песни. Вместо того чтобы сосредоточенно слушать бой часов, панамцы включают сирены, гудят автомобильными клаксонами, громко вопят. И всё это они делают с одной целью — расположить к себе удачу в новом году.

В Дании на новогодний стол ставят гигантскую миску с рисовой кашей. Но каша эта не простая, а со спрятанным орешком. Кому он попадётся, тот будет самым счастливым в наступающем году. Особенно радуются орешку датчанки на выданье.

В Грузии существует обычай «ожидания первого человека», который войдёт в дом в новом году. Бывает, что это хозяин дома, вышедший за порог намеренно. Или гость, специально приглашённый в расчёте на его удачливость. Такого человека ждут с нетерпением, встречают с полным подносом с зажжёнными восковыми свечами и спрашивают, что он несёт в дом? Гость должен ответить: «Счастье, радость, благополучие, достаток и, конечно же, мир для всех!» При встрече праздничной ночью все угощают друг друга сладостями, говоря при этом: «чтоб тебе так сладко состариться».

Жители Бразилии в новогоднюю ночь выходят к океану в белых одеждах. Они приносят дары богине моря Йеманже. Подарки (цветы, парфюмерию, зеркальца, ювелирные украшения) закладывают в маленькие лодочки и посылают в море в знак благодарности за прошедший год и как просьбу о защите в наступающем году. Стоя на берегу океана, бразильцы загадывают желания и выпивают бокал шампанского. Последние капли шипучего напитка они выливают в океан, тем самым угощая повелительницу моря.

В Греции любят ходить друг к другу в гости. Следуя новогодней традиции, визитёры приносят к дому хозяина в качестве новогоднего подарка камень. И чем он тяжелее, тем лучше. Гости кидают камень у порога, приговаривая: «Пусть богатства хозяина будут столь же весомы, как этот камень».

В Венгрии накануне Нового года предают огню соломенные чучела козла отпущения. Традиция символизирует избавление от неприятностей уходящего года. А чтобы новое счастье не улетело, на новогодний стол не подают птицу.

Похожий обычай сжигания старого года принят и в Эквадоре. Граждане этой страны мастерят кукол размером в человеческий рост из старой, поношенной одежды и набивают их опилками. Мало того, украшают их фотографиями политиков. Ровно в полночь перед чучелом зачитывается список событий, расстроивших семью в уходящем году (его сворачивают трубочкой и запихивают в куклу), после чего куклу «кремируют». Остальное доделывает ветер, который вместе с пеплом уносит все невзгоды и печали. Кроме того, чтобы привлечь богатство, эквадорцы кладут монетку в обувь или купюру в карман и ходят так весь день 31 декабря, а потом перекладывают деньги в сумку и не тратят их в течение всего года. Те, кто не желает страдать от отсутствия обновки в будущем году, встречает его в нижнем белье, надетом наизнанку. Мечтающие отправиться в увлекательное путешествие в наступающем году, ровно в полночь с чемоданом в руках бегают вокруг дома. Жители страны свято верят в то, что надетое в новогоднюю ночь желтое нижнее белье (причём пока часы двенадцать бьют!) гарантирует его обладателю денежный успех, а ярко-алое — счастье и любовь весь следующий год.

Ну, а в современной России чтут стародавние традиции и приметы. В новогоднюю ночь у нас принято одеваться в новую одежду. Тот, кто соблюдает этот обычай, рассчитывает весь будущий год ходить в обновках. В канун праздника россияне стараются не давать и не брать в долг деньги, иначе весь год придется их отдавать или сидеть в долгах как в шелках. Спать в новогоднюю ночь тоже нельзя, иначе весь год пройдёт вяло и неинтересно. Новогодний стол должен ломиться от закусок и напитков, чтобы весь год жилось богато и весело.