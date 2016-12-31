В Ямало-Ненецком автономном округе оленеводы, потерявшие стада в результате вспышки сибирской язвы летом прошлого года, получили новое поголовье.

Решение о восстановлении утраченного имущества в полном объеме принял губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сразу после ликвидации последствий инфекции. Напомним, 45 семей в общей сложности потеряли более 2400 оленей. Оленеводам пришлось оставить чумы и часть личных вещей в очаге инфекции.

Вопрос о восстановлении поголовья оленей решался специалистами профильных департаментов округа, администрацией Ямальского района, лидерами национальных общин. Формирование правильного стада оказалось непростой задачей. От привозных с соседних территорий стад пришлось отказаться сразу. Это решение поддержали потомственные оленеводы. В итоге был найден единственно верный вариант — подбор своих, ямальских, животных.

На закупку стада департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО в рамках постановления правительства автономного округа предоставил Ямальскому району межбюджетную субсидию в размере более 36 миллионов рублей. В племенном хозяйстве предприятия «Ярсалинское» были закуплены 110 ведущих оленей. Остальные животные приобретены у оленеводов-частников. Сейчас все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до трагических событий прошлого года.

Поддержку пострадавшим оленеводам оказывали и неравнодушные ямальцы — от простых граждан до крупных предприятий топливно-энергетического комплекса. Через фонд «Сотрудничество Ямала» северяне направили в поддержку тундровикам около 65 миллионов рублей. Средства по заявкам кочевников расходовались на приобретение строительных материалов, предметов быта и личной гигиены, мобильных электростанций, одежды и обуви для детей и взрослых, медикаментов, снегоходов и многого другого.

Сейчас семьи оленеводов ведут традиционный кочевой образ жизни. Лидеры общин принимают активное участие в обсуждении «дорожной карты» дальнейшего развития оленеводства на Ямале.