В последние дни уходящего года были подведены итоги областного проекта – первого инклюзивного вебинара, который научил представителей социальных учреждений разрабатывать программы, направленные на решение общественных проблем.

Участниками образовательного мероприятия стали и инвалиды, и специалисты без особенностей здоровья из шести районов региона. Результатами теоретических занятий, которые проводили педагоги и психологи Тюменского областного государственного института развития регионального образования, стала защита лучших проектов. В итоге члены жюри вручили дипломы за лучшие разработки. Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова приняла решение выделить средства из своего депутатского фонда на реализацию трех программ-победителей.

Первое место занял проект «Гончарное чудо» Елизаветы Фоминцевой из Нижней Тавды. Сама Лиза, несмотря на инвалидность, человек большой души. Сочувствует тем, кому нужна помощь, стремится вынести общественную проблему на обсуждение и по возможности решить. На этот раз она предложила на базе мастерской музея-экспозиции «Сибирское подворье» под руководством мастера-гончара Татьяны Столяровой проводить занятия для семей — «здоровых» и «особых». Очень важно объединить людей общим делом именно в наше время, когда родные зачастую живут каждый со своими интересами. Пятнадцать участников уже с нетерпением ждут, когда их пригласят в мастерскую творить чудо. Творческая программа рассчитана на двенадцать встреч. Для того чтобы проект по обучению гончарному искусству стартовал, надо немного: приобрести 60 килограммов специальной глины, краски и большой стол, чтобы усадить детей и взрослых. И пятьдесят рублей за каждое занятие — чтобы оплатить электричество.

Благодаря депутатской поддержке в этом году в Юргинском районе появится клуб настольных игр для людей с ограниченными возможностями. Идею такой работы с подопечными продумала и представила экспертам председатель районного отделения ВОИ Татьяна Ващенко. Инвалиды Заводоуковска теперь смогут организовать выставку-ярмарку своих творческих работ. Автор проекта Алёна Пестрякова рассказала, что особые дети и взрослые люди с особенностями здоровья смогут приобщиться к разным видам декоративно-прикладного искусства, пообщаться друг с другом, выйти в большой мир. Продажа изделий, сделанных своими руками, позволит немного заработать, повысить уровень жизни и собственную значимость. Проект может стать инклюзивным, то есть привлечь к общему делу творческих людей без инвалидности.

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, поработав в жюри, решил финансово поддержать проект, занявший второе место. В Доме культуры села Солобоево Исетского района учащиеся средних и старших классов за год посмотрели более десятка фильмов. Киноленты были сняты в советские годы по произведениям классической литературы, входящим в школьную программу. «К сожалению, сегодня стало очевидным: подросткам проще посмотреть фильм, чем прочитать книгу, — отметила специалист солобоевского ДК Маргарита Редикульцева. — Школьникам даже непросто дается просмотр кинолент. Однако к концу года ребятам такие просмотры стали нравиться. После киносеансов вместе с библиотекарем дети подробно говорят об увиденном. И некоторые даже бегут в библиотеку, чтобы прочитать произведение. Учитель литературы, в свою очередь, готовит ребят к написанию сочинения. Мы уже увидели результаты такой комплексной работы». Полноценной реализации образовательного проекта мешало одно: не было оборудования, подходящего для качественного показа фильмов.

Отметим, что организовать сам «первый инклюзивный вебинар» помогли депутаты Тюменской областной Думы Артем Зайцев и Юрий Юхневич. «У проекта обязательно будет продолжение, — рассказал нам один из его инициаторов, председатель регионального движения молодых инвалидов «Вдохновение» Тимур Нигматуллин. — Сейчас успели поучаствовать районы, где уже есть опыт социального проектирования, и территории, где пока это развито слабовато, но есть желание трудиться, создавать, двигаться вперед. В ближайшее время будем работать с Ишимом и Ишимским районом».