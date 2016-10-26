С 31 декабря по 1 января 2017 года скорая помощь работала в напряжённом режиме. Правда, традиционных вызовов — отравление алкоголем и пищей — в эти праздничные дни не было.

По информации пресс-службы «Станции скорой медицинской помощи», первый вызов в новом году поступил уже на второй секунде. Звонившая женщина сообщила, что после удара по голове ее муж потерял сознание. Медики обработали рану и наложили стерильную повязку пострадавшему. Но от госпитализации мужчина отказался, предпочтя праздновать Новый год в семейном кругу.

Обращаемость в «скорую» из-за острых респираторных вирусных инфекций по-прежнему высокая. В вечернее и ночное время бригады выезжали 333 раза к пациентам с признаками ОРВИ. В часы работы поликлиник диспетчер скорой помощи передал в неотложку с 31 декабря по 1 января 620 вызовов с жалобами на высокую температуру.

За эти дни врачи и фельдшеры «скорой» оказали помощь 1706 жителям областной столицы и Тюменского района.

В стационары доставлено 560 пациентов. Старшими врачами оперативного отдела проведено 179 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Ежедневно на линию выходило в среднем до 40 бригад, в часы максимального поступления вызовов — 52 бригады.

Бригады «скорой» спасли 60 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы, шока, 27 – с острым коронарным синдромом, 17 – с нарушением мозгового кровообращения.

С обморожениями обратились 4 человека. Всех пострадавших находили на улице случайные прохожие. Так, молодая тюменка не прошла мимо 78-летней женщины, бегающей по снегу босиком. Другой прохожий вытащил 40-летнего мужчину в алкогольном опьянении из сугроба и сразу вызвал медиков.

От ручного пиротехнического изделия пострадал один ребенок. В детское отделение областной клинической больницы № 2 доставлен 14-летний мальчик с ожогом глаза и лица. По словам матери, травму ребенок получил от бенгальского огня.