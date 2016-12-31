В рамках проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Свой дом», в целях содействия малоэтажному жилищному строительству, в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий по выявлению лучших практик индивидуального домостроения в формате конкурса профессиональных участников рынка «Лучший сельский дом — 2016».

Куратором проекта выступает Ассоциация «Региональное агент­ство малоэтажного и коттеджного строительства» («РАМИКС»). Проект реализуется при поддерж­ке Совета муниципальных образований Тюменской области.

Номинации

• Лучший дом для молодой семьи (площадь до 100 м2)

• Лучший дом для многодетной семьи с тремя и более детьми (площадь от 100 м2)

• Лучший дом для многодетной семьи с пятью и более детьми (площадь от 120 м2)

• Лучший дом-эконом (проекты домов стоимостью не более 25 тыс. руб. за м2 в комплектации «тепловой контур». Данная комплектация включает в себя фундамент, стены, кровлю, меж­этажные перекрытия и межкомнатные перегородки, окна, входную дверь).

• Специальные номинации партнеров конкурса

Чем конкурс полезен компании

• Привлечь внимание к компании, получить известность и положительный имидж, продемонстрировать свои возможности

• Получить экспертную оценку представленных работ

• В случае победы на конкурсе получить наградные дипломы и право использовать соответствующую символику при продвижении товаров и услуг

• Победителям номинаций — получить автоматическую аккредитацию Регионального агентства по малоэтажному и коттедж­ному строительству, соответственно возможность участия в жилищных программах партийного проекта «Свой дом»

Этапы проведения конкурса

• 1 декабря 2016 года — 29 января 2017 года — прием заявок

• С 30 января по 5 февраля 2017 года — подведение итогов

• 15 февраля 2017 года — торжественное награждение победителей в Тюменской областной Думе.

Президиум жюри

• В.А. Рейн, заместитель председателя Тюменской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Свой дом»

• В.Н. Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса

• С.В. Шустов, начальник Главного управления строительства Тюменской области

• И.А. Спиридонов, президент Союза строителей Тюменской области

Контактный телефон:

7-912-927-72-20, Баннова Анастасия Сергеевна, bannova@zatyumen.ru