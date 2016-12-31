Внимание: конкурс!
В рамках проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Свой дом», в целях содействия малоэтажному жилищному строительству, в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий по выявлению лучших практик индивидуального домостроения в формате конкурса профессиональных участников рынка «Лучший сельский дом — 2016».
Куратором проекта выступает Ассоциация «Региональное агентство малоэтажного и коттеджного строительства» («РАМИКС»). Проект реализуется при поддержке Совета муниципальных образований Тюменской области.
Номинации
• Лучший дом для молодой семьи (площадь до 100 м2)
• Лучший дом для многодетной семьи с тремя и более детьми (площадь от 100 м2)
• Лучший дом для многодетной семьи с пятью и более детьми (площадь от 120 м2)
• Лучший дом-эконом (проекты домов стоимостью не более 25 тыс. руб. за м2 в комплектации «тепловой контур». Данная комплектация включает в себя фундамент, стены, кровлю, межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки, окна, входную дверь).
• Специальные номинации партнеров конкурса
Чем конкурс полезен компании
• Привлечь внимание к компании, получить известность и положительный имидж, продемонстрировать свои возможности
• Получить экспертную оценку представленных работ
• В случае победы на конкурсе получить наградные дипломы и право использовать соответствующую символику при продвижении товаров и услуг
• Победителям номинаций — получить автоматическую аккредитацию Регионального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству, соответственно возможность участия в жилищных программах партийного проекта «Свой дом»
Этапы проведения конкурса
• 1 декабря 2016 года — 29 января 2017 года — прием заявок
• С 30 января по 5 февраля 2017 года — подведение итогов
• 15 февраля 2017 года — торжественное награждение победителей в Тюменской областной Думе.
Президиум жюри
• В.А. Рейн, заместитель председателя Тюменской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Свой дом»
• В.Н. Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса
• С.В. Шустов, начальник Главного управления строительства Тюменской области
• И.А. Спиридонов, президент Союза строителей Тюменской области
Контактный телефон:
7-912-927-72-20, Баннова Анастасия Сергеевна, bannova@zatyumen.ru