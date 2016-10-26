Анонсированное ранее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Тюмени до 25 рублей не произошло.

В первые дни 2017 года многие тюменцы столкнулись с непонятной ситуацией. Их попытки проехать в тюменских автобусах по новой стоимости в 25 рублей оказались тщетными. Добросовестные кондукторы вместе с билетом возвращали лишние деньги, продолжая возить горожан за прежние 22 рубля. Хотя о повышении тарифов с 1 января 2017 года администрация города предупреждала еще в декабре.

Уже после новогодних каникул в администрации Тюмени разъяснили причину таких «новогодних подарков» от общественного транспорта. В ближайшее время цена на проезд не изменится. Проект, подразумевавший повышение, отправлен на экспертизу и ждет согласования. В какие сроки это произойдет, пока неизвестно. Но горожан обязательно проинформируют через СМИ, а также при помощи объявлений в салонах общественного транспорта.