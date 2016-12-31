Сегодня в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017.

Программа по традиции включает в себя шесть гонок. Сегодня будут разыграны медали в мужской эстафете. Эта дисциплина пройдет во второй раз в сезоне. Завтра на старт выйдут женские квартеты. 13 января состоится мужской спринт, 14-го — женский. Ну, а завершат соревнования два воскресных пасьюта 15 января.

Для болельщиков Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа сезон будет ознаменован несколькими важными событиями. Во-первых, состоится долгожданный дебют чемпионки Европы из Тюмени Виктории Сливко. Она должна была ступить на лыжню Кубка мира еще в последних числах ноября, но из-за болезни выбыла из состава основной сборной. Во-вторых, впервые в этом сезоне на старт выйдет югорчанин Алексей Волков. Некогда основной боец сборной России первую часть сезона провел на Кубке IBU, где пять раз завоевывал медали в личных дисциплинах и однажды поднимался на подиум эстафеты. В-третьих, возвращается на Кубок мира тюменец Евгений Гараничев. Четвертый этап в немецком Оберхофе (5-8 января) наш земляк пропустил. Тренеры дали ему паузу на восстановление от болезни, которая, по их словам, повлияла на неудачный старт в сезоне.

Первый в 2017 году этап россиянам медалей не принес. У женщин лучшие результаты показала Татьяна Акимова из Чувашии, которая стала 14-й в спринте и 13-й в масс-старте. Среди мужчин выше всех удалось подняться Антону Бабикову из Башкортостана. Он финишировал 6-м в пасьюте.