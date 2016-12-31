Начало 2017 года для «Югры» выдалось вполне успешным.

В двух из трёх домашних матчей хантымансийцы одержали победы. Впрочем, кардинально это не изменило их положения в турнирной таблице — с 55 баллами они идут 13-ми в Восточной конференции КХЛ. До конца «регулярки» им предстоит сыграть 12 матчей и ликвидировать отставание в 12 очков от зоны плей-офф в Восточной конференции. Для этого понадобятся недюжинные силы.

Домашняя серия стартовала 4 января, когда в столицу ХМАО пожаловало «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Вряд ли кто-то из 2700 зрителей ушел из КРК «Арена Югра» довольным. Хозяева уступили со счетом 0:2, пропустив по шайбе во втором и третьем периодах. Последнюю — в пустые ворота. Для «Югры» поединок стал 11-м в чемпионате, в котором не удалось забить голов.

6 января реабилитироваться перед болельщиками нашим хоккеистам пришлось в поединке с московским «Спартаком». «Красно-белые» снискали почти ту же судьбу, что и северяне, но только в Западной конференции. Гости открыли счет в конце пятой минуты, но уже к первому перерыву Антон Королев, Александр Макаров и Евгений Лапенков перевернули счет в пользу югорчан. Последний, кстати, забросил в 11-й раз в сезоне. Второй игровой отрезок выдался безголевым, а в начале третьего москвичи вновь попытались возродить интригу. Но спустя четыре минуты точным выстрелом Андрея Алексеева этот запал был сбит, а за несколько секунд до финальной сирены Роман Людучин вбил последний снаряд уже в пустые ворота — 5:2.

8 января состоялся заключительный поединок серии. В гости к хоккеистам Ханты-Мансийска пожаловал ХК «Сочи». Долгое время команды не могли открыть счет. Лишь за 13 секунд до второго перерыва Роман Людучин вывел хозяев вперед, реализовав большинство. На 53-й минуте Илья Крикунов из Краснодарского края отличился схожим умением. И все же игра не перешла в дополнительное время. На 59-й минуте свой первый гол в КХЛ забил 21-летний нападающий «Югры» Егор Иванов. А на 60-й в пустые ворота каучуковый диск послал лучший снайпер команды Павел Варфоломеев. Для него шайба стала 12-й. Итог — 3:1.

Больше в январе «Югра» дома не сыграет. Впереди у нее две выездные серии. 15 января клуб сы-грает в Братиславе со «Слованом», 17 января — в Загребе с «Медвешчаком», 19 января — в Екатеринбурге с «Автомобилистом». А после четырехдневной паузы игроки отправятся по маршруту Рига — Минск — Хельсинки.