Что делать на пенсии? Конечно, учиться новому! Именно так поступили участники проекта «Активность и творчество — залог долголетия».

К занятиям 92 тюменца приступили в ДЮЦ «Авангард» в сентябре. 27 человек решили постигать секреты арт-терапии. 28 пенсионеров отправились в спортзал, чтобы не только заниматься, но и овладевать приёмами самоконтроля. 25 человек сели за компьютер осваивать основы работы с фотографиями. А 11 бабушек и один дедушка разместились в классе английского языка.

В конце декабря все они подготовили творческий отчёт: выставку поделок от занимавшихся арт-терапией и спектакль от изучавших английский язык.

Ещё до завершения занятий Любовь Либерман отправилась за границу и…

— Чувствовала себя замечательно: не боялась говорить! — поделилась впечатлениями с «одноклассниками» Любовь Витальевна. — Я не только смогла строить простейшие предложения, но и беседовала с зятем, который по-русски не говорит.

Слушательницы курса так и говорили своему педагогу Альбине Филимоновой: хотим, мол, научиться использовать знания в турпоездках. А ещё собирались помогать внукам в подготовке уроков. Альбина Михайловна была в непростой ситуации. Она преподавала язык школьникам, студентам, но никогда — их бабушкам. Дело оказалось трудным — вспоминать застрявшие где-то в голове знания английского получилось не сразу. Но аудитория оказалась настолько увлечённой, настолько позитивно настроенной, что Альбине Михайловне не пришлось даже задумываться о системе мотивации.

— У нас было три месяца напряженного труда и огромного удовольствия, — сказала педагог перед отчётным спектаклем.

Спектакль получился смешным, аудитория веселилась, уж очень «Мышка», «Дог», «Гусеница» и другие герои напоминали им их внуков (сказку взяли для детсадовцев). Артисты лопотали по-английски, а весь спектакль держала на себе «Фея» — Татьяна Киселёва — она вела сюжет сразу на двух языках, успевая переводить на русский слова всех героев.

Директор ДЮЦ «Авангард» Татьяна Феоктистова, подводя итоги проекта, высказала надежду на его продолжение — настолько он оказался востребованным и настолько вписался в график детско-юношеского центра, юные посетители которого приходят на занятия после утренней смены в школе.

Вера Барова, исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени:

— В финансировании программы «Активное поколение», в рамках которой реализовывался проект в «Авангарде», приняли участие Фонд Елены и Геннадия Тимченко и партнёры нашего фонда. Признаюсь, что давно мечтала о такой программе для людей старшего возраста, которая была бы адресована людям творческим, стремящимся наполнить свою жизнь интересными событиями. Ведь надо поспевать за внуками, не отставать от жизни — наши ощущения возраста зависят от нас. Здесь, в «Авангарде», я еще раз убедилась, что проект «Активное поколение» живой, успешный. И он будет продолжен!

Именно о продолжении проекта, который в детском центре между собой называют «55+», мечтали его участники.