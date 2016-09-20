Тюменская областная Дума начинает приём заявок для участия в первом (отборочном) туре Двенадцатого Всероссийского конкурса молодёжи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Цель конкурса — привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности.

Конкурс организован по инициативе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Конкурс проводится в три этапа. Тюменская областная Дума проводит первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в декабре 2016-го — апреле 2017 года в рамках совместной работы по взаимодействию органов государственной власти субъектов РФ с Государственной Думой Совета Федерации Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты), проживающие в Тюменской области, являющиеся:

- учащимися образовательных учреждений среднего общего образования, воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования;

- научными работниками учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования;

- работниками научных организаций, педагогическими работниками, аспирантами;

- участниками и членами общественных объединений, представителями молодежных коллегиальных, совещательных и консультативных органов при органах государственной власти и местного самоуправления.

К участию в первом (отборочном) туре конкурса допускаются работы, подготовленные одним или несколькими авторами. Количество авторов коллективной конкурсной работы не должно превышать трех человек.

На первый (отборочный) этап конкурса принимаются работы по следующим направлениям:

• государственное строительство и конституционные права граждан;

• экономическая политика;

• социальная политика;

• образование, наука, здравоохранение и культура;

• бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

• оборона и безопасность;

• молодежная политика.

Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать:

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;

в) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства.

Информация об организации и проведении первого (отборочного) этапа конкурса публикуется на официальном портале Тюменской областной Думы в разделе «Актуально». Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления публикуются на официальном сайте.

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом конкурса до 1 марта 2017 года по электронной почте: RyzhkovSG@duma72.ru.

Телефон для консультаций 8 (3452) 46-58-31, Сергей Геннадьевич Рыжков, консультант отдела Тюменской областной Думы по организации взаимодействия с представительными органами власти и общественными объединениями.

Работы, признанные победителями первого (отборочного) тура, в срок до 21 апреля 2017 года направляются Тюменской областной Думой для участия во втором (заочном) этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Оплата организационного взноса для участия во втором (заочном) этапе в размере 1000 рублей за каждого участника проводится за счет средств Тюменской областной Думы.

23-25 мая 2017 года по итогам второго (заочного) этапа конкурса в Москве будет проведен третий (итоговый) этап конкурса — Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая инициатива», на котором будут определены победители конкурса.

Сумма организационного взноса за участие в очных мероприятиях составляет 15800 рублей за одного участника. В эту сумму входит: информационная поддержка в период подготовки к конференции, подготовка и издание тезисов докладов и программы работы конференции, транспортное обслуживание, обеспечение участников раздаточными материалами, их участие во всех научных мероприятиях (семинарах, тренингах, мастер-классах) в период работы конференции, питание, проживание, культурно-методическая программа, медицинское обслуживание, сборник тезисов работ участников, диплом участника и другие наградные материалы. Оплата организационного взноса для участия в очных мероприятиях проводится не за счет областной Думы.

Информация о проведении конкурса в 2016 году

В 2016 году в региональный оргкомитет поступило 28 работ (в 2015-м – 31 работа), соответствующих формальным признакам.

На конкурс представлены работы:

- 18 студентов вузов;

- 1 учащегося учреждений среднего профессионального образования;

- 7 учащихся общеобразовательных учреждений;

- 1 воспитанника учреждений молодежной политики;

- 1 слушателя федерального учреждения дополнительного профессионального образования.

Работы участников представлены во всех семи направлениях:

государственное строительство и конституционные права граждан — 8 работ;

социальная политика — 5 работ;

образование, наука, здравоохранение и культура — 4 работы;

экономическая политика — 4 работы;

бюджетное, налоговое и финансовое законодательство — 2 работы;

оборона и безопасность — 1 работа;

молодежная политика — 4 работы.

Важно отметить, что победители конкурса «Моя законотворческая инициатива» имеют возможность стать членами Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе без конкурса. В настоящий момент 8 победителей данного конкурса являются членами Общественной молодежной палаты пятого созыва при Тюменской областной Думе.