В целях обеспечения активного участия молодёжи в формировании и реализации областной молодёжной политики и в связи с окончанием полномочий Общественной молодежной палаты V созыва при Тюменской областной Думе (далее — Палата) Тюменская областная Дума объявляет о начале формирования Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе.

Численность членов палаты VI созыва не может превышать 48 человек.

Единым обязательным требованием для всех кандидатов в члены палаты VI созыва является гражданство Российской Федерации, возраст от 14 до 30 лет и проживание на территории Тюменской области.

Член палаты делегируется или избирается в состав палаты сроком на два года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию, но не более двух сроков подряд.

Член палаты выполняет свои обязанности на общественных началах.

Состав палаты VI созыва формируется на конкурсной основе из числа представителей:

- молодежных общественных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области, — 1 человек от муниципального района или городского округа Тюменской области;

- региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, — 1 человек от регионального отделения политической партии;

- высших учебных заведений Тюменской области — 1 человек от высшего учебного заведения;

- победителей молодежных конкурсов, проводимых Тюменской областной Думой;

- учащейся и работающей молодежи Тюменской области.

Кандидаты в члены палаты из числа представителей учащейся и работающей молодежи, а также представителей региональных отделений политических партий обязаны защитить свой проект публично.

Молодым людям, желающим стать членами палаты VI созыва, нужно до 10 марта 2017 года представить необходимые документы в комиссию по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.

Перечень документов для кандидатов в члены палаты VI созыва можно найти в разделе «Общественная молодежная палата» на официальном портале Тюменской областной Думы.

Документы от кандидатов в члены Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 52, каб. 130.

Консультации по телефону 8(3452)46-58-31 или электронной почте RyzhkovSG@duma72.ru, Сергей Геннадьевич Рыжков, секретарь комиссии по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.

Информация подготовлена отделом по организации взаимодействия с представительными органами и общественными объединениями