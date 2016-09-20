Правительство Югры сотворило настоящее новогоднее чудо для нескольких сотен сургутских семей. Они решили наконец свой квартирный вопрос.

Накануне Нового года в Сургуте состоялись торжества по случаю открытия очередного арендного дома. Как отметил Евгений Чепель, директор ипотечного агентства Югры, это уже четвёртый по счёту и самый большой арендный дом в регионе. На 25 этажах расположено 250 квартир — от небольших студий до полноценных двухкомнатных. Все они полностью меблированы, укомплектованы необходимой бытовой техникой и предметами интерьера.

Не придётся отныне жильцам тратить время на ежемесячную передачу показаний о потреблённых ресурсах. Современные импульсные счётчики сделают это самостоятельно в режиме реального времени, а информационная вычислительная система «ИнфоЮгра» автоматически начислит плату за коммунальные услуги. Что касается безопасности квартиросъёмщиков, то обеспечивать её будут камеры видеонаблюдения, подключённые к централизованной системе «Безопасный город».

Руслан Цыганенко, директор окружного департамента строительства, заверил руководство Югры, что загрузка существующего арендного жилья — а в регионе уже сдано 65 тысяч квадратных метров — составляет «практически сто процентов». Такие дома позволяют принимать приезжающих высококлассных специалистов, обеспечивать квартирами нуждающихся. Снять здесь жильё сможет любой желающий. Стоимость найма составит от 16500 до 26200 рублей. Оплатить её сможет как сам квартиросъёмщик, так и предприятие.

Наталья Комарова, губернатор Югры, побывала в гостях у первых постояльцев арендного дома. Семья Барановых с двумя сыновьями Никитой и Иваном переехала в Сургут из Тюмени. Как признался Антон Баранов, глава семейства, на покупку квартиры денег пока нет, поэтому выбор был сделан в пользу арендного жилья. Условия действительно комфортные. Застройщик предусмотрел даже такие, казалось бы, мелочи, как шторы на окнах и картины на стенах. Заезжай, что называется, и живи в своё удовольствие.

Проинспектировала Наталья Комарова в Сургуте и ещё один наёмный дом — социального использования. Руслан Цыганенко с гордостью подчеркнул, что он первый в России. Построили его в рамках федерального пилотного проекта. Шестнадцатиэтажное здание на 512 квартир уже практически готово к заселению. При его возведении «Сибпромстрой» использовал современные энергосберегающие технологии и материалы, кратно сокращающие теплопотери. Потому и плата за коммунальные услуги будет значительно ниже, чем в других домах.

65 тысяч кв. метров арендного жилья уже построено в Югре.

Принадлежит наёмный дом городу, и распределять в нём квартиры муниципалитет намерен среди бюджетников, льготников и обитателей балков. Стоимость аренды установлена на уровне 164 рублей за квадратный метр. Таким образом, самая большая трёхкомнатная квартира, с чистовой отделкой, оборудованными кухней и ванной комнатой, обойдётся почти в 11 тысяч рублей за месяц. А за однокомнатную квартиру необходимо будет платить немногим более 4 тысяч рублей.

— Это пилотный проект, — подчеркнула Наталья Комарова. — Если опыт будет положительным, мы растиражируем его на весь округ. На мой взгляд, это чрезвычайно эффективный способ вывести людей с теневого рынка аренды и помочь тем, кто не может взять ипотеку, сразу жить в комфортных условиях.