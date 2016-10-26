Наряды ДПС и посты обогрева МЧС продолжают в усиленном режиме патрулировать федеральные и областные трассы.

Вчера на Салаирском тракте инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС «реанимировали» замерзший грузовой «МАЗ» с полуприцепом-цистерной, у которого заглох двигатель и вышел воздух из тормозной системы.

9 января водителям и пассажирам шести автомобилей понадобилась помощь на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Из-за возникших технических неисправностей не могли самостоятельно продолжать движение шесть грузовых автомобилей из Тюменской и Свердловской областей, Башкирии, Удмуртии и города Благовещенска, а также «Ленд Ровер» из Ханты-Мансийского округа — Югры. Всех водителей и пассажиров инспекторы обогрели в патрульных автомобилях, помогли эвакуировать и отремонтировать транспорт.

В окрестностях областного центра автоинспекторы пришли на помощь водителям на Старом Тобольском и Салаирском трактах, доставив до ближайшей СТО сломавшийся автомобиль.

ГИБДД призывает автомобилистов в условиях экстремально низких температур не рассчитывать на успешный ремонт своими силами, а сразу вызывать помощь. Пожарных и спасателей можно вызвать по телефону 01, абонентам сотовой связи набрать 101 или 112.

Р.S. За праздничные дни пожарные помогли отогреть более 250 автомобилей.