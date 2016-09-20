Накануне Нового года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выступил в роли Деда Мороза. На очередном приёме, проведённом посредством видеоконференцсвязи, он постарался разрешить максимальное количество проблем своих земляков.

Сразу несколько ямальцев пожаловались на трудные жизненные условия. Жительница Надыма, например, одна воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. И поскольку за ним нужен постоянный уход, она не имеет возможности работать. Вот и живут исключительно на социальные пособия, которых хватает только на самое необходимое. Женщина попросила оказать содействие в приобретении бытовой техники.

Жительница Муравленко, являющаяся опекуном своего племянника с ограниченными возможностями здоровья, попросила оборудовать сенсорную комнату в семейном клубе «Надежда», где с педагогами занимаются особенные дети. Специальная комната ребятам нужна для снятия напряжения от занятий и полноценной психологической разгрузки.

Многодетная мама из Красноселькупа, воспитывающая сразу шестерых, попросила помочь в приобретении компьютера. Из-за его отсутствия дети вынуждены выполнять домашние задания в школе после уроков или у друзей, что не всегда удобно.

Дмитрий Кобылкин поручил присутствующим в студиях главам муниципалитетов оказать заявителям необходимую поддержку. И руководители заверили, что все вопросы будут решены положительно. Кроме того, губернатор поручил департаменту социальной защиты проанализировать ситуацию с семьями, в которых одинокие матери воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья: где проживают, какие лекарства необходимы и т.д. По мнению главы региона, только оценив масштаб проблемы, власти смогут понять, чем ещё кроме существующих льгот помочь нуждающимся.

Жительница Вынгапуровского, на попечении которой находятся двое несовершеннолетних детей, обратила внимание губернатора на недоступность психолого-педагогической помощи в воспитании детей для замещающих семей. Ближайший такой центр работает в Ноябрьске, однако семья проживает за сто километров от города. Дмитрий Кобылкин тут же потребовал разъяснений от Сергея Бойченко, первого заместителя директора окружного департамента образования. Чиновник пообещал, что специалисты ноябрьского центра помощи семье и детям самостоятельно будут выезжать в Вынгапуровский. Более того, в ближайшее время на специальном портале «Ямал. Сетевой регион. Образование» для замещающих семей будет запущена новая услуга — «электронного психолога».

Глава региона поддержал ещё несколько обращений ямальцев. В частности, клуб «Юный спасатель» в селе Овгорт обеспечат оборудованием и инвентарём. Для детско-юношеской спортивной школы в Аксарке приобретут экипировку. А в городе Лабытнанги по инициативе сотрудников отряда № 5 Федеральной противопожарной службы поставят памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Три года назад здесь уже воздвигли на постамент списанный пожарный автомобиль.